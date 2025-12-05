Seguretat
Reus instal·larà lectors de matrícula a les principals entrades abans d'acabar el 2026
També n'hi haurà als accessos d'urbanitzacions com Aigüesverds, Blancafort i El Pinar
L’Ajuntament de Reus instal·larà lectors de matrícules en diferents punts perifèrics de la ciutat per millorar la seguretat viària i ciutadana i la mobilitat sostenible. Les càmeres se situaran a les entrades principals, així com a les urbanitzacions Aigüesverds, Blancafort, El Pinar i Sant Joan, així com al polígon Agro-Reus i a Mas Pellicer. Fonts municipals concreten que la previsió és que el contracte per al subministrament, la instal·lació i el manteniment del sistema surti a licitació el gener per un valor estimat d’uns 500.000 euros, s’adjudiqui en uns quatre mesos i s’implanti en un termini màxim de quatre mesos més, «de tal manera que abans d’acabar 2026 estigui finalitzat».
La mesura consisteix en el control dels vehicles que accedeixen i surten de la ciutat o de determinats entorns residencials amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i ciutadana. De fet, era un dels suggeriments del veïnat de les urbanitzacions de la perifèria, que considera que és una eina útil i dissuasiva per evitar furts i robatoris. Addicionalment, el consistori preveu la substitució i l’ampliació de càmeres de videovigilància als barris Mas Abelló i Mas Pellicer. El projecte també permetrà obtenir dades per analitzar la mobilitat generada en l’àrea metropolitana.
La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, assenyala que el sistema «suposa un pas més en el desplegament del pla de videovigilància de la ciutat i en el procés de modernització contínua de la Guàrdia Urbana, però, en definitiva, suposa un pas més perquè Reus sigui una ciutat amb més seguretat i millor convivència».
El sistema de lectura de matrícules ha de permetre analitzar les entrades i sortides constants de vehicles del municipi per millorar la mobilitat sostenible i la capacitat de resposta dels cossos policials davant la detecció de conductors potencialment perillosos, així com per actuacions a la via pública que posin en risc la seguretat ciutadana o que siguin incíviques, ja que s’emetrà un avís en detectar una situació anòmala.
En l’àmbit de la seguretat viària, l’Ajuntament destaca que les dades recollides han de contribuir a la pacificació de vials i zones clau, la millora de la disciplina viària i de l’ordenació del trànsit urbà, la reducció de l’accidentalitat i la contaminació, el foment de la vianalització i d’alternatives de mobilitat més respectuoses amb el medi ambient i l’impuls de l’economia en àrees urbanes.
També permetran optimitzar els recursos policials, progressar en la col·laboració entre cossos de seguretat i la reactivitat davant incidents, ser més eficients en investigacions d’accidents i fets, potenciar la capacitat d’anàlisi i disposar d’eines per avançar en el patrullatge preventiu.
Addicionalment, l’anàlisi de les dades ha de ser útil de cara a la planificació municipal, la gestió òptima dels recursos públics, la millora del medi ambient, la potenciació de l’economia i l’estudi de l’impacte de les visites i el turisme al municipi.
