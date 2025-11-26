Seguretat
La Guàrdia Urbana de Reus, primera a accedir a les dades de Justícia per combatre la multireincidència
El SIRAJ permetrà als agents saber si la persona detinguda té antecedents delictius, de quina naturalesa i si se li ha d’aplicar l’agreujant de multireincidència
La Guàrdia Urbana de Reus és una de les primeres policies locals catalanes que ha rebut el permís d'accés al Sistema de Registres Administratius de Suport a l'Administració de Justícia (SIRAJ), una eina de gran utilitat en la lluita contra la multireincidència.
El SIRAJ és una base de dades estatal que recull la informació sobre mesures cautelars, requisitòries i penes imposades pels òrgans judicials amb competències penals. Des del passat mes de juliol, el Consell de Ministres va aprovar obrir-ne l'accés a determinades policies locals.
Dolors Vázquez, regidora de Segurerat Ciutadana i Convivència, ha afirmat que «la Guàrdia Urbana de Reus som una de les primeres de tenir accés al sistema fruit del compromís del cos de seguretat per la seva modernització, actualització i formació constant per donar cada dia un millor servei de seguretat de la ciutadania».
Fins ara, les policies locals no tenien accés al sistema, per la qual cosa no podia saber si la persona detinguda ja tenia antecedents per aquest mateix delicte ni la quantia total que havia sostret en les diferents fets delictius.
Amb l'accés al SIRAJ, la Guàrdia Urbana de Reus podrà saber en el moment d'una detenció si aquesta té antecedents delictius, de quina naturalesa i, per tant, si se li ha d’aplicar l’agreujant de multireincidència que estableix el codi penal. Això permetrà derivar a la persona detinguda immediatament al jutjat, i, per tant, agilitzar el seu processament i eventual condemna.
La utilització del SIRAJ per part de la Guàrdia Urbana tindrà un efecte dissuasori sobre els delinqüents habituals en veure com l'aplicació de penes de presó per multireincidència és molt més ràpida que fins ara. De manera, l'accés al sistema no només permetrà accelerar la tramitació de casos, sinó que contribuirà a reduir la sensació d'inseguretat a la ciutadania i especialment al sector comercial.