Societat
Els tractors prendran el centre de Tarragona diumenge en protesta contra l’acord UE-Mercosur
Un centenar de pagesos passen la segona nit a la carretera i mantenen el tall de l'accés principal del Port de Tarragona
Després de dues nits a la intempèrie, els concentrats han encetat la tercera jornada de protesta a l'A-27. D'aquesta manera, els pagesos tarragonins es mantenen ferms en el bloqueig a l'accés principal del Port de Tarragona, l'endemà d'haver-se reunit amb el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig. Una trobada d'on van sortir-ne decepcionats i amb el conflicte pendent de desencallar.
Al llarg del matí, s'han sumat noves incorporacions per part d'altres pagesos de la zona i de col·lectius ambientalistes del Camp de Tarragona que han vingut a donar suport a la causa. També s'han sumat famílies i altres manifestants provinents del tall de la demarcació de Lleida. És el cas de l'auxiliar de veterinària Núria Grau, qui després de l'anunci d'aixecar el tall de l'A-2 a Fondarella, ha decidit donar un cop de mà als companys tarragonins. "Aquests dies hem anat raccionant més el menjar dels animals, que arriba amb comptagotes, però creiem que és per una bona causa, és per l'alimentació, pel sector, pel poble català, per tot", ha defensat. Entre divendres i dissabte, els concentrats també han rebut la visita de diferents representants polítics d'ERC, la CUP, Aliança Catalana i Junts.
Marxa lenta de tractors aquest diumenge a Tarragona
Per resistir la sensació de fred intensificada pel vent, s'han encès petites fogueres en diferents punts de l'asfalt on han cuinat per dinar. La previsió és la de continuar en aquest indret tot el cap de setmana i allargar el bloqueig fins el pròxim dia 12. Aquest diumenge al migdia s'ha plantejat una marxa lenta de tractors que recorrerà la Rambla Nova i que finalitzarà amb la lectura d'un manifest a la plaça Imperial Tarraco. Més enllà de mostrar el seu rebuig envers l'acord UE-Mercosur, el sector busca apel·lar la ciutadania i explicar les conseqüències que afirmen que tindrà el pacte comercial no només per al sector agroalimentari, sinó també per a la població. S'espera que aquest dissabte a la tarda se celebri una assemblea per concretar els detalls sobre aquesta nova acció, juntament amb d'altres propostes que es plantejaran per la setmana vinent arreu del país.
D'altra banda, malgrat que l'accés principal del Port de Tarragona per l'A-27 està bloquejat, els pagesos estan oberts a negociar l'entrada i sortida de camions de les empreses químiques i que transporten matèries perilloses, així com d'animals vius.
Reclamen una resposta per part del Govern
Amb tot, des de Revolta Pagesa interpel·len no només al conseller Ordeig, sinó també al president de la Generalitat Salvador Illa a respondre les inquietuds del sector envers el pacte comercial després de l'ultimàtum que va donar el sector arran de la reunió d'aquest divendres al vespre a Reus. "Demanem que doni la cara a algun representant del govern espanyol, el president Illa, el conseller de Presidència o el delegat de Govern", ha reclamat Joan Regolf, president del Gremi de la Pagesia.