CULTURA
El Reus Cultura Contemporània programa una vintena d'artistes emergents
Una edició amb concerts a diversos espais de la ciutat i descomptes per a joves a través de Cultura Jove
El Reus Cultura Contemporània (RCC) programa una vintena d'artistes emergents i consolidats que actuaran en dotze concerts. La segona part de la sisena temporada de l'RCC arrencarà el pròxim 1 de febrer amb l'actuació de l'excantant de Txarango Sergi Carbonell i s'allargarà fins al 24 d'abril amb Torazinas + Coca d'anxova. Ari Guada, Santa Salut, Sofía Gabanna, Santiago Mo-torizado o Maestro Espada són alguns dels músics.
Com a principal novetat, el cicle s’adhereix a la plataforma Cultura Jove, que permetrà que joves d’entre 18 i 30 anys puguin adquirir entrades amb descompte. A més, per primera vegada, l’entitat participarà activament a les Barraques de Reus. Jacob Dalmau, de l’Associació Cultural Anima’t, ha afirmat que «parlem d’un any de creixement, però d’un creixement sostingut i responsable: amb la mirada posada endavant sense perdre mai de vista els trenta anys de trajectòria que ens han portat fins aquí».
En aquesta edició hivern-primavera 2026 hi actuaran 17 artistes i grups repartits en 12 concerts en diferents espais, com La Tronada —espai de creació cultural compartit entre l'Escola de Terrer i Anima't—, Lo Submarino, Granja Roca Soldevila, Teatre Bartrina, Jardí de la Casa Rull i El Círcol. Segons Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, «és una aposta consolidada dins de l’oferta cultural de la ciutat i complementa la resta de programacions musicals actuals».
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha posat en valor els atributs del cicle i ha destacat que «és un esdeveniment estratègic que posiciona Reus i la demarcació com a territori generador de cultura, des del punt de vista de la difusió però alhora de la creativitat i el talent».
Dalmau també ha subratllat que «és una programació diversa, bastant emergent, amb més del 50% de dones» i ha recordat que enguany se celebrarà la novena i última edició del Poll Fest, consolidant així el cicle com una cita ineludible de la música i la cultura a Reus.