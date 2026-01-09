Educació
Reus col·locarà la primera pedra de l'EBM l'Ametller el dimarts 20 de gener
Les obres es van adjudicar per un import de més de 2,8 milions d'euros a l'empresa M. i J. Gruas, SA
La nova llar d’infants l’Ametller és cada vegada més a prop de començar a ser una realitat i mostrar-se presencialment a la ciutat de Reus. Segons han confirmat fonts del consistori reusenc a Diari Més, està previst que l’acte que marcarà l’inici de les obres de construcció de l’Escola Bressol Municipal (EBM), la col·locació de la primera pedra, sigui el dimarts 20 de gener. L’execució de les obres es va adjudicar el passat mes de desembre a l’empresa M. i J. Gruas, SA per un import de 2.842.416,47 euros amb un termini d’execució fixat de deu mesos. Per aquest motiu, s’espera que la nova EBM de la ciutat de Reus estigui enllestida a finals de l’any 2026.
Aquest nou equipament educatiu s’aixecarà dins de l’actual recinte de l’Escola Eduard Toda i permetrà la creació d’una illa educativa complerta dels 0 als 16 anys, ja que en un mateix entorn hi haurà la nova escola bressol, l’Escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri. El projecte s’ha treballat amb els conceptes d’arquitectura ampla, transparent i lluminosa, adaptada al context climàtic, l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental com a pilars fonamentals de la seva relació amb l'entorn. De fet, la nova escola disposarà d’una zona exterior vinculada directament amb les aules i organitzada de manera funcional per afavorir el joc lliure, l’experimentació i el contacte directe amb l’entorn.
El pati principal s’estendrà longitudinalment al llarg de les aules, que estaran orientades cap al sud-est, tot garantint-ne l’accés directe des de cadascuna. Es trobarà parcialment cobert per un porxo de transició per protegir-se del sol i la pluja i que permetrà celebrar activitats a l'aire lliure durant tot l'any. Aquest pati integrarà zones de joc amb elements fixos, superfícies toves i espais naturals. A més, es preveu la incorporació de materials càlids i textures que afavoreixin el desenvolupament sensorial dels infants. A la vegada, el vestíbul serà l'espai central i al nord es disposaran els despatxos de direcció i administració, la sala de docents, els serveis i la sala d'usos múltiples. Per la seva banda, cada aula inclourà una cambra higiènica pròpia, amb una finestra orientada cap a l'aula i una altra cap al passadís, per tal de garantir una bona il·luminació natural.
