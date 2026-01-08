CONEIXEMENT
L'APTE reflexionarà a Reus sobre com han de ser els parcs tecnològics del futur
La ciutat serà seu el novembre de la conferència internacional de l'entitat, que permetrà compartir experiències
Reus serà la seu de la Conferència Internacional de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE) el mes de novembre, una jornada professional que reunirà experts nacionals i internacionals i que s’articula com una oportunitat per intercanviar iniciatives i projectes, així com per posicionar la ciutat i el Tecnoparc en l’ecosistema. El congrés servirà per debatre com han de ser els parcs tecnològics del futur. «És evident que tot ha d’evolucionar, i ajudarem a fer aquest exercici plegats amb la resta de la xarxa», valora el conseller delegat de Redessa i regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges.
L’edil apunta que ser la seu d’un esdeveniment d’aquestes característiques és «molt important» perquè permet posicionar «la innovació, la ciència i la tecnologia al més alt nivell». El Tecnoparc és l’únic parc tecnològic i d’innovació de la demarcació; uns espais que, si bé s’acostumen a situar allunyats dels centres urbans, «són determinants per a l’evolució d’una ciutat». «És aquí precisament on es genera un engranatge empresarial de present, però sobretot de futur; on podem definir cap a on volem que vagi l’economia», analitza Baiges. «Per això és tan important que la gent es faci seu el parc tecnològic», remata.
La conferència té una durada prevista de dos dies, espera l’arribada d’uns 150 assistents, s’està dissenyant amb un caràcter participatiu i dinàmic i s’hi presentaran exemples europeus. La candidatura va ser aprovada per unanimitat. Addicionalment, Reus ha proposat, a través de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, dur a terme una trobada dels parcs catalans el dia previ.
El Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc forma part de l’APTE des de començaments del 2021. Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu principal col·laborar, mitjançant la potenciació i la difusió dels parcs tecnològics, a la renovació i la diversificació de l’activitat productiva, al progrés tecnològic i al desenvolupament econòmic. Està conformada per una seixantena de membres repartits per l’Estat espanyol, que reuneixen unes 6.000 entitats que facturen més de 30.000 milions d’euros. Aquestes empreses proporcionen feina a més de 160.000 persones, una quarta part de les quals es dedica a la recerca i el desenvolupament.
Accions
Ser membre de l’APTE permet crear sinergies amb les societats, universitats, centres de recerca i municipis que integren la xarxa, tenir accés a accions i formacions vinculades a la innovació, la transferència tecnològica i l’emprenedoria i impulsar la visibilitat i el posicionament del Tecnoparc i les empreses que aglutina. Un exemple és el desplegament d’un programa estatal d’incubació d’iniciatives centrat en projectes científics i tecnològics, al qual han entrat vuit start-ups de Redessa, un 20% del total dels participants. Així mateix, cada any s’estableix un agermanament amb una altra institució per conèixer i compartir experiències.
Ciència i Innovació
La designació de Reus com a seu de la XXIV Conferència Internacional de l’APTE coincideix amb la distinció del municipi com a Ciutat de la Ciència i la Innovació, un reconeixement atorgat pel plantejament de projectes novedosos que busquen millorar els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania, en aspectes com el medi ambient, l’organització interna o l’activitat econòmica. Això ha permès accedir a la Red Innpulso, que potencia la col·laboració entre els ajuntaments i promou polítiques com la compra pública d’innovació.
De fet, aquest 2026 es buscarà apropar els projectes a la ciutadania a través de la campanya promcoional Reus, Ciutat de la Ciència i la Innovació, que preveu accions com la creació d’una pàgina web específica sobre la distinció, activa a l’enllaç web https://ciencia-innovacio.reus.cat.
