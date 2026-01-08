Cultura
Reus torna a punxar vinils independents
L'associació Reus Tot Vinil es va presentar en societat el passat 19 de desembre
Com en totes les èpoques les produccions culturals, com la música, han estat un reflex de la societat. Avui dia això no ha canviat, enmig d’una societat globalitzada i amb una indústria musical influent, les tendències marquen amb força els gèneres i artistes que la població escolta, també dels reusencs. No obstant això, hi ha vida més enllà dels estils i grups que es defineixen com a «comercials», tot i que l’oferta d’aquests gèneres hagi minvat en espais de trobada. Per aquest motiu, un grup de reusencs ha decidit crear l’associació Reus Tot Vinil, per tal de generar espais per estils de música «que no són majoritaris» i propostes «alternatives» com poden ser el rock, el funk, el disco o l’electrònica.
L’entitat es va presentar el passat 19 de desembre a La Fàbrica de Reus, amb un «vespreig dinàmic i que va tenir una gran acollida», segons explica David Sánchez, membre fundador de l’associació. «L’esdeveniment ha demostrat que hi ha unes ganes immenses de propostes musicals que s’allunyin dels circuits comercials convencionals. Fer una aposta per l’autenticitat», afirma Sánchez. Segons comenta, aquesta és una inquietud que des de fa alguns anys ja notava en el seu entorn: «Jo soc mestre i ja fa alguns anys que l’últim dia de trimestre es fan alguns ‘tardeos’ en diversos llocs i sempre acabaves escoltant la mateixa música i que no acaba sent del nostre gust, massa comercial, perquè l’oferta actual de Reus no ens dona el que volem».
Aquest motiu els va impulsar a crear l’entitat, que esperen poder fer servir per, en primer lloc, generar espais festius i lúdics on la música que s’escolti vagi del rock a l’indie, passant pel funk o el latin soul i arribi a l’italo disco. «No sabíem ben bé com començar, ens agradaria molt fer actes públics a l’aire lliure, sobretoto aprofitant l’època de bon temps. Però vam creure necessari començar d’una manera més fàcil per nosaltres i que en un local ens aniria millor», explica Sánchez, que es mostra satisfet de la rebuda de la primera activitat.
Ara bé, l’entitat no es vol quedar en només organitzar festes i espera poder generar una programació d’activitats que, a banda dels vesprejos, pugui desenvolupar altres tipologies d’actes. «Ens agradaria promocionar el món del vinil, que torna a estar una mica de moda. Així que tenim la idea de fer una fira del vinil o fer tallers per iniciar-se al món dels vinils o fer de discjòquei», apunta el cofundador de Reus Tot Vinil. A més, també esperen poder impulsar altres activitats com «jornades de plats oberts», que consisteix en una trobada on es muntaria un equip de música on la gent pogués punxar i compartir els seus vinils amb altres assistents. «Ens agradaria molt en un futur fer algun acte així i, per exemple, encabir-ho dins de la programació de la Festa Major de Sant Pere. Poder fer una revetlla de música alternativa algun dia seria per nosaltres tot un èxit», afegeix.
