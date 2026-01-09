Mobilitat
Reus estrena tarifes d'aparcament: pagaràs 4,50 euros com a màxim i podràs entrar i sortir de la ciutat
Aquesta mesura s'aplicarà tot i que els usuaris aparquin en diferents aparcaments en un dia
Des de l’1 de gener els usuaris dels pàrquings municipals de Reus poden gaudir d’un preu que no superarà els 4,50 euros durant tot el dia. Aquesta tarifa, promocionada amb el lema «Aparca i torna a aparcar», s’aplicarà tot i que la persona surti i torni a entrar al pàrquing o aparqui el vehicle en un altre pàrquing municipal de la ciutat. Fins ara, cada entrada i sortida comportava un nou pagament. Ara bé, per beneficiar-se de la mesura s’ha d’estar vinculat al servei de la VIA P a través de l’aplicació mòbil MOT:Aparcar, que permet accedir als pàrquings municipals amb lectura de matrícula i pagament automàtic. En el cas dels tiquets físics, que s’han de pagar al caixer automàtic, no s’aplicarà la nova tarifa. Els interessats s’hauran de descarregar l’aplicació als seus dispositius mòbils des de Google Play o l’App Store, registrar-se com a usuari i el seu vehicle i activar el servei a la pestanya de la VIA P.
Una mesura que, tal com apunta el president de Reus Mobilitat i Serveis i regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, arriba en un context d’alta demanda dels pàrquings municipals i amb l’inici de l’aplicació de la zona de baixes emissions, en què l’ús dels pàrquings municipals són una de les principals exempcions pels usuaris. «En aquest temps la VIA P no ha parat de créixer i tanquem el 2025 amb més de 125.000 usuaris registrats, 167.000 vehicles activats i prop de 800.000 estades realitzades als nostres aparcaments», fa valdre el regidor. Aquestes dades suposen que més del 32% dels vehicles amb tiquet de rotació fan servir el nou sistema.
«El nostre objectiu és fer més àgil l’entrada i sortida dels aparcaments, evitar les cues als caixers i millorar la mobilitat urbana», afirma el regidor. A més, defensa que és una eina «fonamental» per aconseguir una entrada més ordenada dels vehicles al centre de la ciutat i reduint la pressió en els vials. «Volem dirigir els cotxes, per un costat als pàrquings dissuasius a l’exterior, però per aquells que vulguin entrar a la trama urbana els volem motivar a fer ús de la xarxa urbana d’aparcaments», comenta. Una xarxa que està a l’espera de créixer amb la futura incorporació del pàrquing municipal de la Riera, amb 300 places. Aquest serà l’onzè equipament amb el qual s’oferiran a tota la ciutat més de 4.700 places.
Abonament de La Fira
Per un altre costat, Marcos també ha anunciat que s’ha posat en marxa un nou abonament de 12 hores per aparcar al pàrquing de La Fira Centre Comercial. Segons explica el president de Reus Mobilitat i Serveis, s’ha volgut donar resposta a una demanda rebuda des de diversos grups interessats, com treballadors de La Fira, d’empreses de la vora o veïns. Aquest abonament tindrà un preu de 58 euros mensuals. Ara bé, els abonats hauran d’aparcar sempre que sigui possible a la planta —2 de l’aparcament. Es poden consultar totes les tarifes i abonaments a través de la pàgina web www.reusmobilitat.cat.
Reus
El Govern intentarà localitzar la probable fossa Pich Aguilera amb georadar
Sergi Peralta Moreno
Reus
Mossèn Fortuny torna a quedar-se fora del temple de La Sang
Miquel Llaberia