Cultura
L'amor per la música 'indie' omplirà Lo Submarino
La segona edició del festival Love is Indie Fest serà el 30 i 31 de gener
La sala Lo Submarino permetrà descobrir una selecció dels principals grups emergents de la música independent estatal els dies 30 i 31 de gener de la mà del festival Love is Indie Fest. El cartell, que es dividirà al llarg de les dues jornades, presenta noms que s’estan guanyant un lloc dins del panorama, com Billy Flamingos, Maref, Paco Pecado o Drugos.
Darrere la iniciativa hi ha el projecte @loveis_indieair, que cerca donar a conèixer les bandes ascendents nacionals. En celebrar el primer aniversari, es va aprofitar per organitzar «una festa», explica un dels seus artífexs, Gerard Cogollor. El gener del 2025, 170 persones van vibrar a Reus amb Sobrezero, Éxtasis, Canciones de nadie, Roble, Nôrte i Elem; propostes que han madurat, que es veuran en festivals el 2026 i que han arribat a col·laborar entre elles. «Va ser una prova i va respondre molta gent, no ens ho esperàvem», reconeix Cogollor. L’alegria va derivar en el plantejament de la segona edició, i el passat febrer ja va concretar-se el cartell que omplirà Lo Submarino.
En aquesta ocasió, el nombre de grups, de procedència diversa, ha crescut. Hi haurà cinc concerts per dia, més l’actuació de DJ Michel. Així mateix, per al dissabte 31 de gener, s’ha programat una sessió-vermut gratuïta amb Belish, que es desenvoluparà al Broto’s a partir de les 12.30 hores. Hi ha bandes que visitaran per primera vegada el territori i es viuran presentacions de nous discos.
Cogollor subratlla que el festival busca ser una porta d’entrada per descobrir grups emergents i que «puguin viure d’això». Si bé referents com Viva Suecia, Malmö 040, Arde Bogotá o Alcalá Norte són capaços de vendre entrades, a Reus i Catalunya «costa molt omplir una sala amb aquesta mena de música». «En haver-hi varietat, cada banda porta el seu públic i, al final, es fa caliu», expressa l’organitzador. A més, destaca que, amb l’exposició pública, també s’aconsegueix que es vagi enriquint l’oferta cultural i que es teixeixi «una successió, un relleu generacional».
Així mateix, assenyala que, si bé els aficionats recorren quilòmetres per gaudir de la música en directe, volien provar d'organitzar un certamen «a casa». Amb una edició a l'esquena i a les portes de la segona, la voluntat és «consolidar-ho» i no aturar-se. Ja s’han rebut propostes per, en un futur, apropar bandes provinents d’altres països, però encara «no està tancat» i, primer, es volen centrar esforços per assolir que tot rutlli a finals de gener.
Amb un aforament màxim de 240 persones, també es dediquen esforços a diferenciar-se i crear un clima més proper. Per exemple, amb l’entrega d'adhesius amb el nom dels assistents, per facilitar la interacció «com si fos una festa d’aniversari», i la programació d’un càtering en què públic i artistes comparteixen un moment entre els concerts i tenen la possibilitat de conversar. «A la gent li agrada perquè pots contactar i parlar amb els músics i, per als que estan a l’escenari, els permet veure la realitat de si el seu projecte cala i arriba», analitza Cogollor. «L’any passat va haver-hi màgia i volem continuar amb aquest sistema», subratlla. Serà per a la jornada de dissabte.
Les entrades i els abonaments ja estan a la venda, per preus a partir dels 24 euros. L’organització apunta que la intenció és «autofinançar-ho». Així mateix, assenyala que la venda està anant a bon ritme i que el desig és arribar a vora els 200 assistents.
Els concerts
Obertura: 19.30 h
Maref: 20 h
Obatenga: 21.05 h
Carmen Lillo: 22.10 h
Palo Domado: 23.15 h
Cometa: 00.20 h
DJ Michel: 1.20 h
31 de gener:
Obertura: 20 h
Denin Denis: 20.30 h
Billy Flamingos Rata: 22.40 h
Paco Pecado: 23.45 h
Drugos: 0.50 h
DJ Michel: 1.50 h
