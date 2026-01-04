Actualitat
L'exèrcit veneçolà fa costat a Rodríguez i s'activa per combatre l'«agressió imperial» dels EUA
Denuncia que els Estats Units van assassinar «a sang freda» l'equip de seguretat de Maduro, soldats i civils innocents
L'exèrcit de Veneçuela ha emès un comunicat en què anuncia el seu suport a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, després de la captura del president, Nicolás Maduro, per part dels Estats Units d'Amèrica.
Alhora, ha denunciat que en l'assalt nord-americà per capturar Maduro i la seva dona, Cilia Flores, van ser assassinats «a sang freda» gran part de l'equip de seguretat del president, soldats i ciutadans innocents.
El Ministeri del Poder Popular per a la Defensa ha que s'activarà a «la totalitat de l'espai geogràfic nacional» per garantir «la defensa militar, el manteniment de l'ordre intern i la preservació de la pau» amb l'objectiu de fer front a l'«agressió imperial».