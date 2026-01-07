A Reus, cultura i llengua tot l’any
Acabem el 2025 amb la convicció que l’acció política impulsada des d’ERC Reus en matèria de Cultura i Política Lingüística ha servit per reforçar, amb solidesa i amb visió de país, el lideratge de Reus en aquest àmbit. Aquest no és un resultat improvisat; és la continuació d’un camí iniciat fa temps, amb un model clar i compartit: una cultura diversa, participativa i accessible, que arribi a tothom i que sigui present durant tot l’any..
Hem impulsat i consolidat una programació cultural estable, descentralitzada i viva. I, alhora, una política lingüística nítida, que entén el català com a eina de cohesió social, de generació d’oportunitats i també com a expressió emocional del nostre poble. Cultura i llengua com a drets, com a espais de trobada i com a projecte col·lectiu per construir un millor Reus de futur.
La diversitat cultural és un dels pilars del model d’Esquerra Republicana de Catalunya. La programació estable de la ciutat abraça disciplines, formats i públics diversos, i ho fa des dels equipaments culturals però també en places i carrers, tot portant la cultura a l’espai públic. Poesia, exposicions, teatre, música, noves tendències i propostes innovadores conviuen en una oferta àmplia i coherent. Cicles com ‘Contradicció’, ‘Paradigmes’, Reus Cultura Contemporània o el suport al festival Accents en són tan sols alguns bons exemples. I perquè creiem en una Cultura participativa, des de les Biblioteques Municipals hem impulsat el Pla de Lectura de Reus, una eina estratègica com un eix vertebrador de ciutat.
I a tot això hi sumem la feina feta, des de fa anys, per consolidar la Festa Major de Sant Pere i les festes de la Mare de Déu de Misericòrdia en un referent i en un espai de trobada intergeneracional, també capaç d’atraure públics d’arreu.
Aquest 2025 ha estat un any important pel que fa a inversions en equipaments de futur. En el marc de la política transformadora d’ERC Reus, amb rigor, amb ambició i amb mirada llarga, hem posat en marxa projectes estratègics que marcaran el futur cultural de la ciutat. Ja han començat els treballs a l’espai escènic Presó 13, concebut com un equipament polivalent, obert a la producció de les companyies del territori i plenament integrat a la xarxa de teatres municipals.
Alhora, encarem la recta final de les obres del Museu d’Art i Història, una reforma imprescindible per renovar el relat museístic, adaptar-lo al segle XXI i fer-lo més accessible. Un projecte que ha estat possible, també, gràcies a una esmena d’Esquerra Republicana de Catalunya als pressupostos generals de l’Estat que va permetre obtenir una subvenció clau per finançar la intervenció feta. Hem posat el focus en la transformació del sud de la ciutat, i això contempla també espais i equipaments per a la Cultura, per a tothom. I tot plegat, sense oblidar equipaments que ja són una realitat i que hem impulsat des d’ERC Reus, com Lo Submarino – Casa de la Música, que consolida un circuit de música en viu regular i estable durant tot l’any, i que reforça l’ecosistema cultural de la ciutat.
I no ens aturem pas. De cara al 2026, l’any clau del mandat, projectarem Reus a partir del llegat i de la trajectòria d’Antoni Gaudí i dels 30 anys d’un esdeveniment de ciutat i de país com el Trapezi, i continuarem treballant per consolidar i reforçar la programació cultural estable, diversa i oberta a tothom. A Reus, la Cultura no s’atura; i des d’ERC Reus, empenyem cap a un futur ambiciós i il·lusionant.
Bon any!