MUNICIPAL
Reus destina més de 40.000 euros a projectes educatius de la ciutat
Els ajuts es destinen a iniciatives impulsades per centres educatius, entitats i associacions de famílies de la ciutat
L’Ajuntament de Reus ha resolt la darrera convocatòria de la subvenció Reus Ciutat Educadora, corresponent a actuacions desenvolupades durant els cursos 2024-2025 i 2025-2026, amb una dotació total de 40.055 euros destinats a projectes educatius promoguts per centres educatius, entitats sense ànim de lucre i associacions de famílies de la ciutat.
Concretament, els imports atorgats —pendents de justificació— es distribueixen entre 18.360 euros destinats a set projectes presentats per centres educatius, 9.695 euros per a set iniciatives impulsades per entitats sense ànim de lucre i 12.000 euros per a sis projectes desenvolupats per associacions de pares, mares o famílies d’alumnes.
Subvenció Reus Ciutat Educadora
Aquestes subvencions, que s’atorguen des del curs 2021-2022, tenen per objectiu contribuir al finançament d’activitats i projectes que fomentin els principis de la ciutat educadora i del model 'Educació 360. Educació a temps complet'.
Aquests projectes també s’han d’incloure dins de les línies d’acció plantejades, que busquen, en primer lloc, la creació de noves oportunitats educatives o la millora de la qualitat de les ja existents mitjançant l’ús de nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les activitats, així com el desenvolupament de programes que reforcin les competències dels participants, la capacitació del monitoratge i la coordinació d’activitats en entorns lectius i no lectius.
A més, es pretén fomentar l’equitat en les activitats organitzades millorant l’accés a la informació per a les famílies, facilitant l’accessibilitat econòmica per a col·lectius en risc d’exclusió social, incorporant la perspectiva de gènere i realitzant adaptacions metodològiques per garantir la participació de persones amb necessitats educatives especials.
Finalment, els projectes busquen promoure la relació i interdependència entre els agents de la comunitat educativa, desenvolupant experiències que connectin els espais escolars i comunitaris, i que enforteixin la coordinació entre escoles, entitats, institucions i equipaments del seu entorn.