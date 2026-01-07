SALUT
Reus treballa per «estabilitzar» la situació econòmica del CMQ i potenciar-lo com una «eina útil»
L'equipament segueix un pla de sanejament per evitar tornar a tancar en vermell o desaparèixer
El Centre MQ ha estat en el centre de mirades i anàlisis per la seva delicada situació econòmica. Amb els exercicis del 2021 i del 2023 havent tancat en números vermells, l’Ajuntament de Reus va aprovar-ne a finals del 2024 un pla de sanejament per optimitzar recursos i incrementar l’activitat i els ingressos, tot reduint les despeses. Aquell exercici ja va comportar un lleuger benefici. En l’actualitat, s’està seguint aquest «full de ruta» i duent a terme «molta feina interna» per «estabilitzar el centre» i que sigui una «eina útil per a la ciutadania de Reus i el nostre entorn». «El pitjor que podria passar és que el CMQ desaparegués o es transformés en un centre plenament privat», reconeix el regidor de Salut, Enrique Martín.
L’edil assenyala que l’equipament té la funció de «donar cobertura pública», de forma que la visió no és «tenir un centre privat, ni de bon tros», encara que doni servei a mutualistes i privats. «Tenim un paper fonamental en la reducció de les llistes d’espera al territori», explica, tot recordant que s’assumeixen tasques de bracet amb altres hospitals del territori —com Sant Joan de Reus i Joan XXIII de Tarragona— i que s’està treballant de manera directa amb la regió sanitària i la conselleria de Salut. «Creiem que el pitjor que podria passar és que el CMQ desaparegués o es transformés en un centre plenament privat, perquè aleshores no estaríem ajudant a reduir les llistes d’espera», se sincera. El centre es troba inclòs en el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).
En el passat, partits de l’oposició han proposat que el CMQ passi a mans privades o que, d’altra banda, la Generalitat de Catalunya n’assumeixi la gestió al complet. Martín subratlla que l’important és que «el CMQ sigui una eina útil per a la ciutadania» i que s’està treballant «per rectificar» la situació. «Si ha de ser Generalitat o ha de ser Ajuntament és una discussió que es tindrà al moment que s’hagi de tenir», apunta.
A més d’estabilitzar el CMQ i que gaudeixi d’una tranquil·litat pressupostària duradora, l’equip de govern municipal pretén «potenciar» el centre per «millorar el servei a la ciutadania», tenint en compte la seva funció com a complement de l’oferta sanitària pública del territori, amb actuacions com la humanització del quiròfan pediàtric o la millora de la comunicació amb l’usuari. «Teníem una centraleta telefònica molt obsoleta que generava força problemes», diu el regidor de Salut. «Ara hem aconseguit fer el salt amb una digital que, per exemple, genera una cua, funcionalitat que no teníem, i que presenta una sèrie de beneficis», afegeix.
El Centre MQ es divideix, en aquests moments, en dos espais, als carrers del Vapor Nou i d’Antoni Gaudí. Des de principis del 2025, les consultes externes ja es duen a terme al Vapor Nou, una mesura que buscava millorar l’accessibilitat i l’atenció dels usuaris. «Aquell dilema que molts usuaris tenien d’on havien d’anar ha quedat resolt», comenta el regidor de Salut. També hi ha en aquest indret la centraleta telefònica.
El contracte de lloguer a l’antiga Clínica Fàbregas —carrer Gaudí— venç el novembre del 2027 i la intenció és continuar centralitzant els serveis al Vapor Nou, encara que Martín apunta que, si es considerés òptim, l’acord podria prorrogar-se per un període de temps determinat negociant amb la propietat. «A poc a poc i amb bona lletra, però estem avançant», tanca.
El Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27 també menciona la voluntat d’estudiar la viabilitat de construir un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) a la zona nord de la ciutat. El regidor Martín expressa que s’ha mantingut alguna conversa amb la Generalitat per posar sobre la taula la qüestió, però no de caràcter «formal». «Hem centrat la nostra relació amb la regió sanitària en altres aspectes com el CMQ, que per a nosaltres són més prioritaris, però ja en alguna conversa hem deixat anar la necessitat d’estudiar aquest CAP», conclou l’edil.
