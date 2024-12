L’Ajuntament de Reus estudia amb la Generalitat la viabilitat d’un nou CAP a la zona nord

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus està actualment en conversacions amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per estudiar la viabilitat d’obrir un nou CAP a la zona nord de la ciutat. Així ho han confirmat fonts de l’Ajuntament a Diari Més i asseguren que «el consistori, com a administració de proximitat per a la ciutadania, s’està reunint amb el Departament de Salut de la Generalitat, que és l’administració competent en la matèria, per tal d’abordar aquesta qüestió aportant la mirada del món local per tal d’ajustar-se millor a la realitat de Reus». En el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027 aprovat pel govern municipal a l’inici del mandat es recull en el punt 1.7.2.1 estudiar la viabilitat de la construcció d’un nou centre d’atenció primària al nord de la ciutat.

Per un altre costat, l’Ajuntament preveu aprovar el nou Pla de Salut l’any vinent. El pla vigent és el previst en el període de 2018-2022, el qual ha estat prorrogat fins a l’any 2024. Segons el punt 1.7.3.3 del PAM 2023-2027 l’objectiu de l’Ajuntament era elaborar un Pla de Salut de Reus 2024-2029. Fonts consistorials ho justifiquen afirmant que la pandèmia de la Covid-19 «va impactar de ple en el desenvolupament i execució del nou pla».

Pla de Salut 2025-2029

Pel que fa al nou pla, des del consistori asseguren que «actualment ja s’han iniciat els treballs de disseny del nou Pla plantejat pel període 2025-2029», el qual qualifiquen de «continuista». Per a l’elaboració d’aquest pla hi ha previstes sis fases enumerades del 0 al 5 i, segons el consistori, actualment s’han abordat la 0, que correspon a la revisió del pla anterior i contextualització del projecte, i la fase 1, basada en la recopilació i tractament de dades rellevants de fonts externes i internes.

Durant la fase 0 l’Ajuntament va arribar a diferents conclusions, com que el Pla de Salut 2018-2022 ha estat «un instrument innovador i ambiciós» i assenyalen la importància d’entendre el pla com un «pla de ciutat» i no tan sols una «eina departamental». A la vegada, defensen que la «mirada intersectorial» del pla ha tingut un gran valor estratègic que permet «influir en àmbits fonamentals per a la salut», com les condicions socioeconòmiques, l’entorn físic o la cohesió social. Així i tot, admeten que aquesta ambició «va esdevenir un repte significatiu en la seva implementació, enfrontant-se a diversos condicionants que en van limitar l’abast i l’efectivitat final».

De cara al futur Pla el consistori ja ha establert tres propostes. En primer lloc, centrar-se en les actuacions que el Departament de Salut Pública pugui liderar directament o hi tingui un paper actiu, per tal de garantir la seva viabilitat. En segon lloc, que les actuacions s’hauran d’acompanyar d’indicadors de seguiment clars i mesurables per avaluar el progrés i impacte de cada acció, amb la voluntat de reforçar la capacitat d’anàlisi i millora contínua. I, finalment, establir una millor planificació i mecanismes de coordinació més robustos. En aquest sentit, fonts de l’Ajuntament afirmen que «la Taula Intersectorial continuarà sent un element clau, però caldrà establir mecanismes més operatius per fomentar la col·laboració entre departaments».