L’Ajuntament de Reus incrementarà l’activitat del CMQ per fer front a la situació financera complicada

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus presentarà en el ple de demà divendres 15 de novembre l’aprovació del pla de sanejament financer per als exercicis 2024-2026 del CMQ. En aquest pla es preveuen accions com augmentar l’activitat quirúrgica, incorporar nou equipament i una possible pujada de tarifes, entre altres.

Segons fonts de l’Ajuntament de Reus consultades pel Diari Més, aquest pla té com a objectiu principal «donar continuïtat a les iniciatives del Pla d’Ajust 2022-2023 per incrementar l’activitat i els ingressos, reduir costos i millorar l’eficiència». A més, des del consistori també subratllen el fet que «qualsevol entitat depenent que dugui a terme activitat econòmica i es posi de manifest una situació de desequilibri financer, haurà d’aprovar un pla de correcció».

Per fer front a les pèrdues de l’equipament, el pla proposa diverses accions com impulsar iniciatives relacionades amb l’augment de l’activitat i ingressos, millora de l’eficiència i reducció de costos, incrementar l’activitat quirúrgica i la cartera de serveis públics i incorporar nou equipament tecnològic. A més, també es preveu una possible pujada de les tarifes.

No obstant això, des de l’Ajuntament comenten que encara no s’ha fet cap proposta d’increment de les tarifes, ja que «són possibles mesures i no vol dir que s’apliquin totes, perquè si s’aconsegueix incrementar l’activitat potser no cal pujar les tarifes. No està decidit encara quines s’aplicaran, per això són ‘iniciatives’».

El que passarà pel ple ha estat aprovat prèviament pel consell d’administració del Centre MQ i en la comissió informativa de Promoció Econòmica, Hisenda i Projecció de Ciutat ordinària. A més, compta amb l’informe favorable d’intervenció de l’Ajuntament.

A la vegada, des del govern municipal també insisteixen en el fet que «aquest govern sempre ha defensat el paper al nostre territori del Centre MQ Reus per garantir els millors serveis de salut per la ciutadania, col·laborant, entre altres, a disminuir les llistes d’espera».

«En aquest sentit, s’està treballant amb la conselleria de Salut, s’han realitzat contactes en l’àmbit polític i s’han mantingut reunions en l’àmbit tècnic, s’ha traspassat informació i s’ha informat de les possibilitats que el CMQ ofereix i les que pot oferir al servei públic de salut», afegeixen fonts de l’Ajuntament.

Pla d’inversions

Per un altre costat, en el pla d’inversions presentat recentment el CMQ també protagonitzava algunes de les inversions més importants. El pla preveu destinar 738.000 euros a reposició d’equipament i mobiliari i 120.000 euros per adequar espais a les instal·lacions del carrer del Vapor Nou, a l’Antic Hospital, i traslladar-hi l’àrea quirúrgica i d’hospitalització.

Abans, s’hi mouran les consultes. «Aquest moviment no només optimitza i millora l’atenció als usuaris del CMQ, sinó també la imatge del centre. Amb un únic centre i ubicació els usuaris sabran on hauran d’anar», va valorar en el seu moment el regidor de Salut de Reus, Enrique Martín.