La plantilla de la Guàrdia Urbana ha crescut en una trentena d'agents en els últims 7 anys
El compromís de l'actual govern és arribar als 182 agents abans de l'any 2027
Entrem a la recta final de l’actual mandat i el govern haurà d’intentar complir amb els compromisos establerts per aquests quatre anys i que es van plasmar dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027. Un dels objectius que semblen tenir a tocar és, precisament, el de fre créixer la plantilla de la Guàrdia Urbana, amb la voluntat d’arribar als 182 agents abans de l’any 2027. Actualment, el cos policial suma un total de 171 efectius. Tenint en compte que el mandat va començar amb menys de 160 agents en el cos municipal de policia, des del consistori es veuen capaços de poder complir amb aquesta fita.
No obstant això, fer créixer aquesta dada no ha estat gens fàcil. Segons dades del consistori, el creixement de la plantilla de la Guàrdia Urbana de Reus ha estat d’una trentena d’efectius en els últims 7 anys. Una xifra que, tenint en compte les baixes per, per exemple, jubilació, ha comportat la incorporació de més que una trentena d’agents. A juliol de l’any 2018, durant el penúltim govern de Carles Pellicer, amb la incorporació de 4 nous agents la plantilla es va situar en 145. Una dada que es va mantenir estable en els anys següents durant l’últim mandat de Pellicer i, fins i tot, va decréixer puntualment.
A setembre de 2019 el cos ultimava el procés de selecció per la convocatòria de 20 noves places, en un moment que la plantilla sumava 139 policies. No obstant això, el procés de selecció no garanteix la incorporació immediata dels agents, com bé ha après l’actual govern. La xifra va remuntar fins a 150 agents al mes de gener de 2021, enmig del context de la pandèmia.
Al mes de juny de 2023 la socialista Sandra Guaita va prendre possessió del càrrec i en el PAM signat entre PSC, ERC i Ara es van fixar la xifra dels 182 agents. El setembre de 2023, el cos policial municipal sumaria nous agents, amb els quals assoliria la xifra dels 160. Al setembre de l’any següent se’n sumarien 4 de nous, amb els quals el cos arribava als 162. En aquell moment, el govern va decidir prémer l’accelerador i intentar complir el compromís abans del 2026. No obstant això, l’esforç només va servir per, finalment, incorporar 11 nous agents el mes de juliol, amb els quals el cos assolia la xifra final de 171 efectius. D’aquesta manera, aquest any 2026 el govern de Guaita encara haurà de sumar 11 agents més si pretén arribar al 2027, any electoral, amb els deures fets.
