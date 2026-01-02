VIRAL
El poble de Tarragona que és el més petit de Catalunya amb biblioteca pública
Un municipi, amb poc més de 100 habitants, ha estrenat un nou espai cultural integrat a la xarxa bibliotecària
L’Argentera, un petit municipi del Baix Camp a Tarragona amb poc més d’un centenar d’habitants, s’ha convertit en el poble més petit de Catalunya amb una biblioteca pública connectada a la xarxa del sistema bibliotecari. El nou espai cultural, anomenat El Col·lègit, s’ha inaugurat a l’antic edifici de l’escola del poble, oferint als veïns un lloc dedicat a la lectura i la cultura.
L’obertura va tenir lloc al desembre amb una jornada de portes obertes que va reunir habitants de totes les edats. Entre els primers visitants es trobaven Maria, de 94 anys, i Lucas, un nadó d'un mes, fet que mostra l’interès intergeneracional que ha despertat la iniciativa.
Olga Torroja, responsable del centre, reconeixia que la demanda inicial havia estat “una bogeria”, atenent veïns que s’apropaven per conèixer el nou espai. L’alcaldessa, Mònica Crusat, va destacar que la biblioteca és “un motiu d’orgull que reforça la cultura, l’educació i la cohesió social del municipi”.
A més, la nova biblioteca permet oferir un punt de trobada alternatiu al casal, tradicional lloc de reunions i lleure al poble. L’impacte del projecte transcendeix els límits de l'Argentera. Veïns de localitats properes, com Duesaigües, ja han mostrat interès per visitar la biblioteca, ja que abans havien de desplaçar-se fins Reus per accedir a serveis similars.
El Col·lègit obrirà cinc dies a la setmana, amb horaris de matí els dilluns, dimecres i divendres, i de tarda els dimarts i dijous. A més dels llibres, l’espai compta amb il·lustracions de l’artista Joan Turu, que adornen les parets i contribueixen a crear un ambient acollidor i culturalment atractiu per a tots els visitants.