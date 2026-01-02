SOCIETAT
Els jugadors d'Hoquei del Reus Deportiu visiten l'Hospital Universitari Sant Joan
El primer equip porta regals i esperit nadalenc als infants ingressats a Pediatria
Com ja és habitual en aquestes dates, els jugadors del primer equip del Reus Deportiu d’Hoquei han visitat l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus per portar regals als infants ingressats a l’Àrea de Pediatria durant les festes de Nadal. A la visita també hi han participat el gerent del club, Ramon Margalef; el vocal de la junta, Santi Vallvé; el delegat, Artur Cabré; l’entrenador del primer equip, Jordi Garcia, així com professionals de la planta de pediatria del centre hospitalari.
La visita s'ha fet respectant les mesures de seguretat establertes arran de l'increment d'infeccions respiratòries, i els regals s'han dipositat a l'arbre de Nadal situat a la porta principal del centre. Posteriorment, el capità del primer equip, Joan Salvat, i l'entrenador, Jordi Garcia, han pujat a planta per visitar alguns nens i nenes ingressats. Després, el personal d'infermeria s'ha encarregat de repartir tots els regals entre els infants.
Aquesta visita s'emmarca en el projecte "Portem el Nadal a Salut Sant Joan", que té com a objectiu apropar la màgia de Nadal als pacients hospitalitzats.