Cultura
Més de 2.000 persones descobreixen els orígens de Gaudí a través del patinatge
El Pavelló Olímpic va acollir l'espectacle 'Trencadís: de la Natura a la Llum', que enceta l'Any Gaudí per aquest 2026
Esport i cultura es van donar de la mà el passat dissabte 3 de gener al vespre amb l'espectacle Trencadís: de la Natura a la Llum, en què la Reial Federació Espanyola de Patinatge i l'Ajuntament de Reus van unir forces per oferir un espectacle únic. Creat per l'ocasió, aquest esdeveniment va reunir a més de 2.000 persones al Pavelló Olímpic de Reus i va servir com a inici dels actes de l'Any Gaudí aquest 2026. A través de la coreografia, les llums i la música, la proposta va oferir un recorregut poètic per la vida, l'imaginari i les obres de l'arquitecte Antoni Gaudí.
El muntatge va comptar amb la direcció artística de Manel Villaroya i la participació de patinadors d'alt nivell de la selecció espanyola júnior i sènior, amb campions d'Europa i del Món. El públic va poder viatjar per l'imaginari creatiu del geni guiat per una salamandra simbòlica que li mostra la bellesa oculta de la natura. A través de diferents tècniques, el públic va poder conèixer més sobre la infància de Gaudí, la seva etapa de formació i les seves influències espirituals que, posteriorment, el guiarien per la construcció d'obres com el Parc Güell, la Casa Batlló, La Pedrera, el Palau Güell, la Colònia Güell i la Sagrada Família.
L'espectacle també es va complementar amb activitats paral·leles com sessions de fotografies i signatures amb els esportistes participants, marxandatge oficial, paquets turístics especials i una jornada de tecnificació l'endemà, dirigida a joves patinadors. Per aquells que no van poder gaudir de l'obra en directe el passat dissabte, s'emetrà pel canal de TV3 demà 6 de gener, Dia de Reis, a partir de les 10.35 hores i per Esport3 a les 17.25 hores. Posteriorment, també s'emetrà a través de La Xarxa Més.