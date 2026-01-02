Diari Més

L'espectacle de patinatge ‘Trencadís: De la natura a la llum’ donarà el tret de sortida a l'Any Gaudí

El Pavelló Olímpic de Reus rebrà als patinadors més reconeguts de l’Estat

El Pavelló Olímpic preparat per l'esdeveniment.

El Pavelló Olímpic preparat per l'esdeveniment.Ajuntament Reus

El Pavelló Olímpic de Reus acollirà aquest dissabte, 3 de gener a les 18h, l’espectacle de patinatge artístic Trencadís: De la natura a la llum, que inaugura els actes commemoratius de l’Any Gaudí. L'Ajuntament de Reus i la Real Federación Española de Patinaje, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i del Consell Superior d'Esports, uneixen esport i cultura amb l’organització d’aquesta gran gala de patinatge artístic que proposa un recorregut poètic per la vida, l'imaginari i les obres més emblemàtiques d'Antoni Gaudí.

El muntatge compta amb els patinadors més reconeguts de l’Estat procedents de la selecció espanyola júnior i sènior, campions d'Europa i del Món, expatinadores de prestigi internacional i la col·laboració de diversos clubs de Reus i del territori. La direcció artística i tècnica és a mans d'Oscar Molins, Manel Villarroya i Carles Gasset, al costat d'un equip especialitzat en comunicació, producció i escenografia.

Trencadís narra el despertar creatiu d'un jove aprenent guiat per una salamandra simbòlica que li revela la bellesa oculta de la naturalesa. A través d'escenes coreografiades, música, projeccions i un llenguatge visual inspirat en el trencadís, el públic viatjarà per la infància de Gaudí, la seva etapa de formació, les seves influències espirituals i la construcció d'obres com el Parc Güell, la Casa Batlló, La Pedrera, el Palau Güell, la Colònia Güell i el seu llegat universal: la Sagrada Família.

L'espectacle es complementa amb activitats paral·leles com sessions de fotos i signatura amb esportistes, marxandatge oficial i una jornada de tecnificació el dia posterior, dirigida a joves patinadors i patinadores.

Les darreres entrades disponibles es poden adquirir en aquest ENLLAÇ. També hi haurà venda d’entrades el mateix dia de l’espectacle al Pavelló Olímpic, fins a exhaurir disponibilitat tot i que l'organització recomana adquirir-les prèviament davant la previsió d'alta assistència.

