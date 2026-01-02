REUS
L'espectacle de patinatge ‘Trencadís: De la natura a la llum’ donarà el tret de sortida a l'Any Gaudí
El Pavelló Olímpic de Reus rebrà als patinadors més reconeguts de l’Estat
El Pavelló Olímpic de Reus acollirà aquest dissabte, 3 de gener a les 18h, l’espectacle de patinatge artístic Trencadís: De la natura a la llum, que inaugura els actes commemoratius de l’Any Gaudí. L'Ajuntament de Reus i la Real Federación Española de Patinaje, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i del Consell Superior d'Esports, uneixen esport i cultura amb l’organització d’aquesta gran gala de patinatge artístic que proposa un recorregut poètic per la vida, l'imaginari i les obres més emblemàtiques d'Antoni Gaudí.
El muntatge compta amb els patinadors més reconeguts de l’Estat procedents de la selecció espanyola júnior i sènior, campions d'Europa i del Món, expatinadores de prestigi internacional i la col·laboració de diversos clubs de Reus i del territori. La direcció artística i tècnica és a mans d'Oscar Molins, Manel Villarroya i Carles Gasset, al costat d'un equip especialitzat en comunicació, producció i escenografia.
Trencadís narra el despertar creatiu d'un jove aprenent guiat per una salamandra simbòlica que li revela la bellesa oculta de la naturalesa. A través d'escenes coreografiades, música, projeccions i un llenguatge visual inspirat en el trencadís, el públic viatjarà per la infància de Gaudí, la seva etapa de formació, les seves influències espirituals i la construcció d'obres com el Parc Güell, la Casa Batlló, La Pedrera, el Palau Güell, la Colònia Güell i el seu llegat universal: la Sagrada Família.
L'espectacle es complementa amb activitats paral·leles com sessions de fotos i signatura amb esportistes, marxandatge oficial i una jornada de tecnificació el dia posterior, dirigida a joves patinadors i patinadores.
Les darreres entrades disponibles es poden adquirir en aquest ENLLAÇ. També hi haurà venda d’entrades el mateix dia de l’espectacle al Pavelló Olímpic, fins a exhaurir disponibilitat tot i que l'organització recomana adquirir-les prèviament davant la previsió d'alta assistència.