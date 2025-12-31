EMPRESA
El pressupost per l'InnoReus, el cinquè centre d'empreses, s'enfila fins als 550.000 euros
L'Ajuntament aprova d'urgència l'aportació de 410.000 euros a Redessa per aquest projecte
A poc a poc el projecte de l’InnoReus, anteriorment conegut com a Cepid 2, es va perfilant cada cop més. Segons ha pogut saber Diari Més, el consistori quantifica que amb el concurs de projectes per definir l’avantprojecte, la contractació dels serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i la posterior direcció de les obres el pressupost estimat previst ascendirà fins als 550.575,39 euros. Una xifra que es preveu que vagi a càrrec del pressupost de Redessa durant els exercicis 2025, 2026, 2027 i 2028.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Reus s’afanya per preparar la inversió necessària per tirar endavant el cinquè centre d’empreses i innovació de la ciutat que ha d’anar ubicat al Tecnoparc. En una Junta de Govern Local d’urgència celebrada el passat dilluns 29 de desembre, el consistori va aprovar un conveni de col·laboració amb l’empresa municipal Redessa. Segons expliquen fonts de l’Ajuntament a Diari Més, es va acceptar «la concessió d’una aportació directa a Redessa, per un import total de 410.000 euros».
Des del consistori reivindiquen que aquesta iniciativa s’alinea amb la línia d’acció establerta en el Pla d’Acció Municipal de 2023-2027 per impulsar el desenvolupament del territori amb la transformació de l’economia del Camp de Tarragona. Precisament, la idea de la construcció de l’InnoReus va prendre força després que a inicis d’enguany l’ocupació dels espais destinats a empreses i gestionats per Redessa se situés al voltant del 95%. Per un altre costat, el concurs de projectes per determinar com serà aquest nou espai convocat per Redessa continua el seu curs. Tal com van avançar a Diari Més el passat mes de setembre, es van rebre una quarantena de propostes que encara s’estan revisant. A més, des de l’empresa municipal van apuntar que el procés estava sent més lent del que s’esperava pel gran volum de propostes presentades.
Com serà l’InnoReus?
L’InnoReus, o Cepid 2, es construirà sobre uns terrenys propietat de Redessa ubicats al carrer d’Hongria número 4, al sud del municipi. Es tracta d’un solar edificable que forma part del polígon únic del pla parcial del sector A-12 ‘Riera del Molinet’, consta de 9.053,09 metres quadrats i té forma rectangular. Aquest espai, a banda del carrer d’Hongria, també limita amb els carrers d’Àustria i de Portugal. Està previst que l’edifici tingui un total 6.200 metres quadrats repartits en una planta baixa i tres pisos en alçada. El projecte guanyador haurà de contemplar, a més, que hi haurà d’haver espai públic verd que actuï com a refugi climàtic.
A més, tenint en compte la mida de la parcel·la, no es descarta que hi pugui haver un segon bloc en un futur. «El nou edifici és un pas endavant en el creixement del Tecnoparc, amb nous serveis i zones verdes obertes a la ciutadania que contribuiran a la renaturalització de la zona», va asseverar en el seu moment el conseller delegat de Redessa, Josep Baiges.