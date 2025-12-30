Política
Reus aprova els comptes de 2026 amb l'objectiu de reduir la taxa de la brossa en un 75% de les llars
Els pressupostos aprovats sumen un total de 224,1 MEUR, amb gairebé 20 en inversions
Llum verda als pressupostos i impostos per l’any 2026 després que fossin definitivament aprovats durant el ple municipal de l’Ajuntament de Reus d’ahir dilluns 29 de desembre. Una sessió que va estar marcada per un debat que recordava al que es va dur a terme fa dos mesos durant l’aprovació inicial dels comptes de la corporació municipal i que, tot i les al·legacions presentades, han continuat endavant gràcies a la majoria absoluta del govern. El regidor d’Hisenda, Manel Muñoz, va sortir a defensar novament uns pressupostos que s’enfilen fins als 224 milions d’euros, amb 19,5 milions d’euros en inversions com la transformació del carrer d’Astorga i unes ordenances fiscals que congelen impostos com l’IBI, l’ICIO o l’IVTM.
Entre les al·legacions presentades, unes poques van tenir la sort de tirar endavant. Per exemple, la presentada per la CUP, que sol·licitava que l’ordenança número 21, referent a la taxa del servei de registre censal d’animals domèstics afegís les fures. També s’ha ampliat l’exempció en el cas que l’animal de companyia s’hagi adoptat provinent d’un refugi d’animals. No obstant això, les al·legacions que incidien en apartats de gran rellevància com la taxa de les escombraries van ser desestimades.
Grups com el PP o Junts van tornar a incidir en aquest aspecte, considerant que basar-se en els metres quadrats de l’habitatge no era just i proposant altres criteris com la renda o la composició de la unitat familiar. En aquest aspecte, Muñoz va tornar a defensar que «amb les dades de les quals disposem no tan sols és impossible, sinó un sistema més injust», de manera que amb el mètode proposat pel govern es reduirà la quota en el 75% de les llars reusenques. Per la seva banda, els juntaires, grup majoritari a l’oposició, van ser dels opositors més ferms als pressupostos i ordenances, exigint que després de les pujades inicials en impostos en el primer any de mandat, aquests tercers comptes haurien d’haver estat marcats per una reducció clara de la pressió fiscal.
Un ple accidentat
En el moment que el ple municipal es va començar a escoltar través de la megafonia la veu del regidor no adscrit, Julio Pardo, que alhora ocupava el seu lloc sense moure els llavis. Després d’uns moments d’incomprensió i somriures incrèduls, la batllessa va aturar el ple per solucionar la situació. Per algun motiu, s’estava reproduint a través del so de la sala l’anterior sessió plenària, concretament durant una intervenció de Pardo. En resoldre’s, el ple va continuar mentre s’iniciava una investigació interna per esbrinar les causes i amb la sospita que aquest fet hagués pogut ser intencionat. No obstant això, fonts del consistori van confirmar posteriorment que la causa havia estat un error tècnic puntual sense cap mena de motivació al darrere.