Reus finalitza les obres de la bassa naturalitzada i dels refugis climàtics
Les actuacions tanquen el projecte RENATUReus i aposten per la resiliència climàtica i la biodiversitat urbana
L’Ajuntament de Reus ha culminat els darrers projectes pendents del programa RENATUReus amb la finalització de les obres de naturalització d’entorns escolars, la creació de refugis climàtics a diversos centres educatius i la construcció d’una bassa naturalitzada. Les actuacions, iniciades el juliol de 2023, s’han dut a terme a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel, i han comptat amb un pressupost total de 4.210.526,32 euros, finançats en un 95% amb fons europeus.
Les actuacions s’emmarquen en el RENATUReus, el projecte de renaturalització i resiliència de la ciutat que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Refugis climàtics
Les actuacions de naturalització dels patis de les escoles han permès adaptar-los al context climàtic d’augment de temperatures generant zones d'estada confortables a partir de solucions basades en la natura. A més de millorar el confort per a usos escolars, aquests espais naturalitzats es plantegen també per ser espais accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar.
Els quatre refugis suposen la primera fase del Pla de Refugis Climàtics de Reus. El contracte es va adjudicar a M. I. J Grusa SA amb un pressupost d'1.027.643,31 euros (IVA inclòs).
Els projectes dels refugis climàtics es van elaborar amb la participació de les comunitats educatives de les escoles. Es van fer trobades per posar en comú els objectius: fer els patis més confortables i adaptats al joc i alhora adequar-los per ser també espais d’aprenentatge. En alguns casos, les escoles ja havien fet reflexions prèvies que s’han integrat a les sessions de treball.
Els quatre refugis tenen com a denominador comú la intervenció a partir de solucions basades en la natura: increment del verd, substitució de paviments durs i impermeables per paviments tous i drenats, integració d’elements d’aigua, generació d’espais d’ombra, i creació de punts d’estada confortables i ergonòmics, tot plegat des d’un plantejament pedagògic que combina la confortabilitat, la inclusivitat, la socialització i el joc amb l’aprenentatge en un entorn naturalitzat. Així, s'han plantat nombrosos arbres i arbustos, s'han construït umbracles i pèrgoles vegetals i s'han substituït part del paviment dur per altres permeables i semipermeables per afavorir la creació d'un sòl viu, que permeti retenir l’aigua.
Els projectes de naturalització dels patis escolars tenen com a objectiu posar el benestar dels infants i adolescents al centre del disseny, creant espais més confortables que afavoreixin el joc, l’aprenentatge i el desenvolupament personal. Alhora, les actuacions volen contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i fomentar més consciència ambiental, tot integrant la biodiversitat com un valor col·lectiu. Per assolir-ho, s’han impulsat mesures basades en la natura, com la renaturalització dels espais, l’augment de zones verdes i d’ombra, la incorporació d’elements d’aigua i de joc lliure, així com la creació d’hàbitats favorables per a la fauna.
Bassa naturalitzada
L’Ajuntament de Reus ha finalitzat també les obres de la bassa artificial naturalitzada que ha d’afavorir la biodiversitat. El projecte comporta la recuperació i aprofitament d'aigua de l’estació depuradora d’aigües, que actualment fa cap al barranc de Mas Calbó, per crear un sistema de basses mitjançant tècniques de bioenginyeria. El contracte es va adjudicar a l’empresa Naturea Conservació SL amb un pressupost d'1.035.186,43 euros.
El projecte engloba la creació d’un espai artificial naturalitzat d’aigua, compost per un curs d’aigua de flux lent i tres basses, dissenyat per afavorir la biodiversitat i configurar un conjunt que faciliti l’apropament de la ciutadania a la natura, gràcies a la instal·lació d’un mirador elevat i de diversos punts d’aguait.
L’espai combina tipologies de masses d’aigua per crear un hàbitat heterogeni i complex, amb diversitat de nínxols ecològics que afavoreixi una major riquesa d’espècies de fauna i flora. D’aquesta manera, el conjunt consta d’un curs d’aigua de flux lent, dues bases d’aigua permanent i una bassa de caràcter temporal.
Les basses tenen perímetres irregulars i formes orgàniques per aconseguir una major superfície de marge on plantar espècies vegetals pròpies de l’ecosistema com ara joncs o iris. Fondàries diferents, la diversificació dels marges (combinació de pendents suaus, praderies naturals, zones de còdols, etc.) i la creació d’illes de vegetació són altres característiques que afavoreixen la biodiversitat del conjunt.
L’aigua de les basses prové de l’estació EDAR de Reus amb un circuit d’entrada a través d’un riuet de flux lent. Compta amb un circuit de filtració natural, d’un circuit de recirculació entre basses i un sobreeixidor cap al barranc de Pedret en cas que les basses no puguin absorbir l’aigua de pluja. L’aigua es manté en moviment el màxim temps possible a les basses per tal que amb l’ajuda dels biofiltres i la vegetació es vagi depurant i millorant la qualitat.
L’espai es concep com un espai natural de protecció de fauna i flora, amb usos pedagògics i educatius. Per preservar les condicions naturals de l’espai i garantir la qualitat dels hàbitats, s’han delimitat zones d’accés restringit, amb possibilitat d’accés per a usos pedagògics i educatius i per a activitats naturalistes. Al voltant d’aquests espais hi ha un corredor d’accés lliure, i s’han construït diferents punts d’observació com un mirador elevat i zones d'aguait.