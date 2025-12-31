Reis
Les cartes dels desitjos i somnis reusencs
Els patges reials van començar a recollir ahir les cartes dels nens a la plaça de la Llibertat, tasca que continuaran el 2, 3 i 4 de gener
Potser a primera vista només semblen trossos de papers rectangulars escrits amb una cal·ligrafia que evidencia que l’autor tot just acaba de començar a aprendre a escriure. Així i tot, les cartes als Reis dels infants són molt més, contenen els desitjos i somnis de tota una generació de reusencs que veuen en els patges els emissaris d’uns éssers divins capaços de visitar totes les llars de la ciutat en una sola nit. Per aquest motiu, des d’ahir a la tarda una llarga cua de famílies va visitar a la plaça de la Llibertat la Factoria Reial, on els patges s’han instal·lat per rebre a la canalla i recollir les seves cartes. Fins i tot, aquests els acompanyen en una breu visita per les seves instal·lacions, on descobreixen alguns detalls més de la història de Melcior, Gaspar i Baltasar i com aquests es van conèixer gràcies a un estel màgic.
Poca estona abans, una dotzena de famílies ja s’havia col·locat davant l’entrada i pocs minuts després d’obrir aquesta cua no va fer res més que créixer. Els nens, il·lusionats, visitaven les instal·lacions guiats pels patges de Ses Majestats els Reis d’Orient, per finalment acabar davant la presència dels patges reials que recollien diligentment les seves cartes. El representant del Rei Blanc, rialler, preguntava als nens quins eren els seus desitjos per aquest any, mentre li col·locava caramels a la caputxa de l’anorac. «No te’ls mengis tots de cop, o podries tenir càries!», els advertia. El patge reial del rei Gaspar, amb gest seriós, reconeixia a un vailet la bona cal·ligrafia de la carta: «Així la podré llegir millor». Per la seva banda, el patge del Rei Baltasar es mostrava afectuós amb els menuts i els preguntava si enguany s’havien portat bé, qüestió a la qual responien amb un somriure entremaliat.
Organització
Finalment, el carter reial s’encarregava de recollir totes les cartes i ordenar-les en una gran prestatgeria classificada segons els múltiples barris de la ciutat. «Així ho podem enviar al magatzem de manera que Ses Majestats ja ho tenen tot ben ordenat!», va apuntar el carter, que només els primers minuts ja recollia un bon grapat de cartes. Una evidència que Ses Majestats, tenen molta feina per endavant, una que només ells seran capaços d’assolir.
Reus
Ciutadans de Reus, els patges reials ja són aquí
Miquel Llaberia