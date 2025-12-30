Festes
Ciutadans de Reus, els patges reials ja són aquí
Gairebé un centenar de persones van rebre als patges reials de Ses Majestats els Reis d'Orient a la Casa Rull ahir al vespre
Els dies previs a la Nit de Reis sempre generen una forta il·lusió i expectació en les llars, especialment entre els més menuts. Alguns debaten sobre quin és el seu Rei d’Orient preferit; Melcior, Gaspar o Baltasar, mentre d’altres li donen voltes a què escriure a la carta per Ses Majestats. Unes cartes que recolliran durant aquests dies els patges que tot just ahir van ser rebuts per la població reusenca. Durant uns instants, les plomes de la corona del patge reial del Rei Baltasar van aparèixer pel balcó de la Casa Rull, cridant l’atenció de gairebé un centenar de persones que es van reunir per veure l’aparició dels patges. Finalment, acompanyats per les autoritats municipals i amb el so de cornetes i gralles, els patges van sortir al balcó per saludar als nens emocionats.
«Gràcies per rebre’ns un any més amb tants somriures i il·lusió. Venim amb una missió molt important: recollir les vostres cartes pels Reis Melcior, Gaspar i Baltasar. Venim a ajudar per tenir-ho tot preparat per la Nit de Reis, la nit més màgica de l’any», van anunciar els emissaris, que tot i haver recorregut un llarg viatge fins a Reus, es mostraven il·lusionats de poder saludar a les famílies reusenques. En prendre la paraula el patge reial, va recordar als nens que per la Nit de Reis «heu de deixar galetes i aigua pels camells» i que no s’oblidessin d’entregar les seves cartes.
En acabar els parlaments, els patges van descendir per saludar personalment als nens que els havien vingut a rebre i que ja els esperaven emocionats a la porta de la Casa Rull, repartint els primers caramels. A continuació, acompanyats per les famílies i al so dels músics, van desfilar en cercavila pels carrers del centre fins a la plaça del Mercadal per fer palès entre els vianants i ciutadans de la capital del Baix Camp que l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient és imminent.
CARTES
Què els demanaran als Reis?
Alguns dels nens que van decidir atansar-se per saludar als patges ahir al vespre ja tenien decidit què és el que demanarien enguany després de prometre que s’havien «portat molt bé a casa». L’Amèlia va comentar que una de les coses que més il·lusió li fa és «una nina», mentre que el Guillem va apuntar que un dels presents que ha apuntat en la seva carta pels Reis Mags són figures de la saga de Pokémon. Per la seva banda, la Martina busca una mica més de repte i va explicar que el seu desig és que els Reis li portin un Lego de la saga de Harry Potter. «Teníem molta il·lusió de veure arribar els patges!», va exclamar l’Amèlia.
Per aquest motiu, tots tres ja tenen preparades les seves cartes i van assegurar que no perdrien temps i anirien a entregar-les avui mateix als patges. Això és gràcies al fet que els patges estaran presents a la plaça de la Llibertat per recollir les cartes dels nens i nenes de Reus a partir de les 17 hores i fins a les 20.30 hores. Per aquells que no puguin anar avui o necessitin més temps per rumiar què incloure en les cartes o no, tindran l’oportunitat d’anar els dies 2, 3 i 4 de desembre de 10 a 20.30 hores. Milers de cartes que Ses Majestats esperen poder recollir durant aquests dies per tal de complir els desitjos dels infants reusencs i que visitaran la ciutat amb la Cavalcada de Reis, que està previst que comenci el dia 5 de gener a partir de les 18.30 hores des del passeig de Sunyer.