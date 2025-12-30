FESTES
Els Retaules Vivents de Reus cancel·len les tres últimes actuacions
Els ruixats van causar la suspensió de l'acte els dies 25, 26 i 27 de desembre
Els Retaules Vivents van ser víctima els passats 25, 26 i 27 de desembre d’uns dies festius passats per aigua, obligant a cancel·lar la meitat de tots els passis previstos per aquest 2025. La representació programada pel 21 de desembre es va dur a terme amb normalitat a partir de les 19.30 hores tal com estava programat. No obstant això, la climatologia adversa el dia de Nadal va obligar l’organització a cancel·lar la representació d’aquell dia, a l’espera que el pronòstic millorés de cara l’endemà. Malgrat tot, la situació es va repetir el dia de Sant Esteve i el 27 de desembre, obligants als organitzadors a tornar a cancel·lar la representació que enguany només s’ha dut a terme una vegada. Per ara, no s’ha anunciat cap mena de previsió que les representacions es reprogramin en altres dies de les festes de Nadal.
En l’edició d’enguany, novament organitzada entorn del Parc Sant Jordi, hi participaven més d’una cinquantena d’infants i es representaven un total de set retaules: el de la Creació, l’Anunciació a Maria, l’Anunciació i la posada dels pastors, el Naixement, el Taller i el Palau d’Herodes. Els Retaules Vivents són una representació d’escenes sobre el naixement de Jesús i a Reus s’han convertit en els darrers anys en un esdeveniment popular i tradicional del Nadal de la capital del Baix Camp. Estan organitzats des del Patronat Foc Nou i compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus, entre d’altres.