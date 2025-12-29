Urbanisme
Els locals de menys de 30 metres quadrats ja podran acollir activitats comercials a Reus
Les entitats comercials reivindicaven modificar el PGOU en un punt que consideraven injust
Els locals amb menys de 30 metres quadrats de Reus ja podran acollir activitats comercials gràcies a la darrera modificació puntual aprovada per l’Ajuntament de Reus. En aquests canvis, aprovats en el ple municipal del 19 de desembre, s’establien quatre punts per adaptar-se als temps actuals, però el més important era el que suprimia l’article 88 del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Reus, el qual afirmava que «tot establiment ha de tenir una superfície de venda mínima de 30 metres quadrats», i n’especificava unes poques excepcions com en el cas dels quioscos.
Tal com afirma a Diari Més la regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, aquesta línia d’acció van fer arribar la Unió de Botiguers, el Tomb de Reus, la Cambra de Comerç, Mercats de Reus i el Pallol. «Segons ens explicaven, es trobaven amb la dificultat de demanar llicències de nova activitat comercial. Parlem d’un canvi de caràcter molt pragmàtic», afegeix. Des d’Unió de Botiguers, han valorat positivament el canvi d’un article que consideraven «injust». «Aquesta modificació incentivarà l’ocupació de nombrosos locals buits, ja que aquesta superfície és suficient per a molts negocis que volen iniciar-se, obrir un segon punt de venda o posar en marxa nous projectes empresarials que contribueixen a fer créixer el comerç», apunten.
Per la seva banda, el president del Tomb de Reus, Víctor Perales, s’expressa en termes semblants: «Fa molts anys que hem detectat casos en què han intentat obrir un local i no han pogut perquè no van aconseguir la llicència per culpa d’aquesta normativa». «Avui dia una superfície de menys de 30 metres quadrats pot acollir un establiment amb tots els seus requisits», opina Perales, que a la vegada assenyala que hi ha diversos locals al centre amb aquesta mida. «Hi ha botigues que estan ubicades en un altre espai, però que volen fer servir aquests locals com aparadors al centre», afegeix.
Altres canvis
La regidora d’Urbanisme assegura que, a partir d’ara, queden a l’espera de comprovar quin impacte final té la mesura. «Els tècnics municipals que gestionen el dia a dia del parc construït observen quins són els possibles aspectes que poden generar dificultats a l’hora d’atorgar llicències. Veurem quins efectes té la nova normativa», comenta Berasategui.
Un altre canvi que preveu la modificació és no obligar als locals de planta baixa d’instal·lar una sortida de fums, pel fet que no tots els establiments comercials requereixen una cuina i actualment ja està regulat pel Codi Tècnic de l’Edificació. També es concreta encara més les condicions estètiques de la instal·lació d’aparells de climatització a les façanes, ja que l’article 55 de la normativa era «inconcret», i se suprimeix l’obligació que en els edificis d’habitatges plurifamiliars de més de 3 plantes que la ventilació i la l·luminació de les escales s’hagi de fer a través de patis de ventilació.
