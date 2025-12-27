En col·laboració amb la Generalitat
Els Centres d’Arts Visuals apropen l’art contemporani i les arts visuals a la ciutadania
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya referma el seu compromís amb l'equitat territorial i l'accés universal a la cultura mitjançant de la Llei de Drets Culturals, que es troba actualment en tràmit parlamentari. Aquesta iniciativa, prioritària durant l’actual legislatura, establirà el marc normatiu necessari per elevar la cultura a la categoria de servei essencial per al benestar ciutadà.
El Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals arreu del territori
Dins d’aquesta estratègia per lluitar contra les desigualtats territorials i la concentració de l’oferta, el Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals (SPEAV) actua com a l'eina per apropar l'art contemporani i les arts visuals a la ciutadania. El sistema s'articula mitjançant la col·laboració entre el Govern i els ajuntaments, permetent que els centres territorials comparteixin continguts i recursos amb els centres locals.
La programació d'aquests centres inclou disciplines com la videocreació, l'art sonor, la intel·ligència artificial (IA) i la performance.
Estructura i centres integrats
El sistema està integrat pel MACBA com a entitat de capçalera i vuit centres territorials de referència: ACVic (Vic), Bòlit (Girona), Fabra i Coats (Barcelona), M|A|C (Mataró), Mèdol (Tarragona), La Panera (Lleida), Lo Pati (Amposta) i Tecla Sala (L’Hospitalet de Llobregat).
A més, la xarxa es completa amb els següents centres i espais locals: Museu de Granollers, Roca Umbert (Granollers), Museu de Valls, Museu d’Art de Sabadell, Can Manyé (Alella), Centre Grau-Garriga (Sant Cugat), Muxart (Martorell), Sala Trinitaris (Vilafranca del Penedès), Sala Muncunill (Terrassa), La Sala (Vilanova i la Geltrú), El Casino (Manresa), Fundació Museu Abelló (Mollet del Vallès), Museu d’Art de Cerdanyola, Museu Arxiu Tomàs Balvey (Cardedeu), Espai d’Art de Llinars del Vallès, Sala La Granja (Santa Perpètua de Mogoda), Portal del Pardo (El Vendrell), Museu de l’Empordà (Figueres), Sala Dolors Xabé (Sarrià de Ter) i Cal Massó (Reus).
La nova Llei de Drets Culturals
D’aquesta manera la nova llei de Drets Culturals respondrà a la necessitat de superar els obstacles econòmics, socials, de gènere o de residència que dificulten l'accés a la pràctica artística. Entre els drets que la nova llei vol garantir destaquen: el dret a la identitat i a l'accés a la cultura; el dret a la participació, creació, expressió i difusió culturals; el dret a la formació artística i la protecció dels drets laborals dels treballadors de la cultura.
La normativa també regularà el Sistema Cultural de Catalunya, establint les formes de finançament i la col·laboració entre administracions, equipaments públics, mitjans de comunicació i entitats privades per garantir aquests drets de manera efectiva.
Missió dels centres d'arts visuals
Tots els equipaments de l'SPEAV tenen la missió de fomentar la recerca, la producció i la programació artística, així com la promoció i identificació del talent local. Aquesta tasca connecta directament amb els valors de llibertat, equitat i cohesió territorial que fonamenten la nova llei, assegurant que la innovació artística arribi de forma efectiva a tots els punts de Catalunya.