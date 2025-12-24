ECONOMIA
Reus subvencionarà el preu de la brossa dels negocis afectats per obres
Els ajuts aniran destinats a pal·liar la possible pèrdua d'ingressos per accions a la via pública
L’Ajuntament de Reus destinarà 40.000 euros a la nova línia de subvencions adreçada a pal·liar l’afectació que les obres públiques poden comportar en l’economia dels negocis ubicats en aquells carrers. Serà una de les mesures que s’inclourà en el Pla Estratègic de Subvencions municipal, que s’aprovarà en el ple extraordinari de dilluns.
El paquet pretén mitigar la possible reducció dels ingressos dels comerços que es troben en vies objecte d’obres contractades per l’Ajuntament de Reus. S’aplicarà a través d’un ajut en la prestació del servei de recollida d’escombraries. Pendent encara de la redacció de les bases reguladores i de la convocatòria per al 2026, la subvenció tindrà un pressupost de 40.000 euros i el termini de sol·licitud serà entre maig i setembre. Podran sol·licitar-la persones físiques i jurídiques.
Cal recordar que, en aquests moments, hi ha diversos carrers immersos en processos de transformació. És el cas dels carrers del Doctor Ferran i Ample, que el 2026 continuaran la seva remodelació. En el segon cas, la intervenció arribarà a les places del Pintor Fortuny i de la Llibertat. En els següents mesos, les actuacions hauran d’arribar a Astorga i Escultor Rocamora.
Subvencions nominatives
L’altra principal novetat del Pla Estratègic de Subvencions 2025-27 serà que gairebé tots els ajuts que fins ara eren directes passaran a ser nominatius, és a dir, que els perceptors i la dotació econòmica apareixeran identificats en els pressupostos, en els termes recollits en els convenis i la normativa reguladora. El canvi busca reforçar la transparència i la seguretat jurídica de la política municipal de subvencions, ja que facilita el seguiment i el control dels recursos públics i garantir una millor planificació per a l’administració i les entitats destinatàries.
En els següents mesos, hi haurà obres en carrers com Astorga
El regidor de l’àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz, afirma que «la transformació de la majoria de subvencions que fins ara eren directes en subvencions nominatives consolida un model més transparent, més ordenat i alineat amb els principis de bon govern i rendició de comptes».
Preu públic de la brossa
Les ordenances fiscals del 2026 corregeixen els epígrafs i trams de superfície del preu públic del servei de recollida de residus, amb una reducció del tram baix, destinat a oficines o petites botigues. L’apartat per a establiments de mida mitjana es mantindrà congelat. Com a contrapès, s’incrementa la porció dels negocis més grans, de més de 300 m2, i es crea un tram nou per als de més de 500 m2.
Reus
L'Ajuntament crearà una línia de subvencions per a comerços afectats per obres als seus carrers
Sergi Peralta Moreno