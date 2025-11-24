Hisenda
La dotació dels ajuts per pagar els rebuts d’aigua, brossa, IBI, llum i gas creix un 21% entre 2023 i 2024
El 2024 es van atorgar 2.456 subvencions per aquests supòsit, una xifra que també va a l’alça
L’Ajuntament de Reus ha anat incrementant la dotació d’ajuts per pagar els rebuts de l’aigua, la brossa i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), així com per contribuir a evitar la pobresa energètica —les factures de llum i gas—. Al tancament de l’exercici 2024, es van destinar més de 300.000 euros en aquestes convocatòries de subvencions, una xifra que suposava un increment del 21,38% en comparació amb el 2023, quan es van repartir uns 260.000 euros. En global, es van resoldre favorablement més de 2.400 expedients. A falta de tenir les dades del 2025, tot apunta que la tendència es mantindrà a l’alça.
L’augment de la dotació va acompanyat d’un creixement dels expedients gestionats i de les subvencions atorgades, de forma que, en resultat, més gent s’ha pogut beneficiar d’aquest cop de mà. La situació s’explica per un seguit de motius. D’una banda, la decisió d’augmentar la dotació. De l’altra, la necessitat de la població davant una vida cada vegada més cara, així com per la pujada general de les ordenances fiscals, anunciades el 2023 amb el traspàs de govern municipal i que entraren en vigor a partir del gener del 2024. També, la introducció de noves bonificacions o supòsits que faciliten l’accés a les ajudes de determinats perfils, com les persones majors de 65 anys que conformen una unitat familiar d’un sol membre. «Pensem que són ajuts sobre el rebut; tenint en compte els rebuts anuals, són molts diners», valora el regidor en cap de l’àrea d’Hisenda, Manel Muñoz.
La decisió d’incrementar els impostos el primer any va anar acompanyada d’una pujada de la partida de bonificacions fiscals. També es va rebaixar la tarifa social de l’aigua per a les famílies més vulnerables, una mesura que incidia tant en la quota fixa com la variable. Amb els següents pressupostos i expedients d’ordenances fiscals, es van anar introduint altres línies d’ajuts, com la reducció del rebut del servei de recollida de residus domèstics duent a terme aportacions a la deixalleria.
El 2026
Mentrestant, l’Ajuntament de Reus treballa en el pla de subvencions per a l’exercici del 2026. Una de les novetats serà la creació d’una línia per ajudar els comerços que es vegin afectats per obres de millora a la via pública, com podrien ser els carrers Ample o del Doctor Ferran. En paral·lel, s’ha optat per congelar els principals impostos. En el cas de la brossa i l’aigua, s’introdueixen els principis de progressivitat i proporcionalitat.
