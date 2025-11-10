Hisenda
L'Ajuntament crearà una línia de subvencions per a comerços afectats per obres als seus carrers
El 2026 diverses vies rebran actuacions de millora i el consistori pretén "ajudar" els negocis
L’Ajuntament de Reus activarà una línia de subvencions destinada als comerços que es vegin afectats per obres de millora de la via pública. El regidor en cap de l’àrea de Serveis Generals i Hisenda, Manel Muñoz, reconeix que els projectes urbanístics, si bé tenen com a objectiu desenvolupar o fer evolucionar una zona concreta de la ciutat, suposen un «perjudici» per als negocis durant el període de la intervenció. «Volem ajudar-los», assegura. Serà una de les mesures que inclourà el pla de subvencions municipal, que s’està acabant de concretar.
En aquests moments, carrers com Ample o del Doctor Ferran estan immersos en processos de transformació. Les dues actuacions tindran continuïtat el 2026, amb l’execució de noves fases vinculades als seus projectes. Així mateix, seran objecte d’intervenció punts com els carrers de l’Escultor Rocamora i d’Astorga i, en un futur, podria ser-ho Mare Molas, del qual s’estudiarà la viabilitat i els detalls d’una possible eventual reurbanització. «Aquestes subvencions estaran destinades als comerços dels indrets on les obres tinguin afectació, i és que al nostre pla d’inversions en preveiem força», concreta Muñoz. «Apostem pel comerç de proximitat que sempre ha configurat la nostra ciutat», afegeix.
L’edil no concreta l’import que es destinarà a aquests ajuts «perquè encara hem d’acabar de fer els estudis de totes les línies de subvencions i l’impacte que poden tenir», tot i que reafirma «que en preveurem una així és un compromís que ja hem assumit». «Existeix el compromís de fer-ho i de desenvolupar-ho i, per tant, d’acabar de definir molt bé en què consistirà i quins imports s’hi destinaran», assenyala.
Preu públic de la brossa
En el ple de l’octubre, l’Ajuntament va aprovar l’expedient d’ordenances fiscals per al 2026. En el cas del preu públic del servei de recollida de residus, «corregim un desajust històric apostant també pel petit negoci o comerç», va detallar el regidor d’Hisenda. En concret, es va considerar oportú ajustar els epígrafs i trams de superfície de les tarifes «amb criteris de progressivitat i capacitat econòmica».
Entrant al detall, es va decidir reduir el tram baix, destinat a oficines o petites botigues. L’adreçat a establiments de mida mitjana, és a dir, el gruix d’ells, es mantindrà congelat, sense variacions. D’altra banda, s’incrementa el tram dels més grans, de més de 300 metres quadrats (m2) i se’n crearà un de nou per als de més de 500 m2, en què cada fracció de 250m2 suposarà un increment fix de 50 euros.
En el cas de la taxa de residus per als habitatges, també hi haurà canvis, amb un ajust dels trams de superfície que permetrà reduir la quota a un 75% de les llars de Reus. A les de més de 120 m2, se’ls aplicarà un escalat per aproximar el preu, però en cap cas el cost del servei superarà 1 euro al dia. Així mateix, es manté la bonificació de fins al 20% del rebut per aportacions de residus a les deixalleries municipals, bé siguin fixes o mòbils.