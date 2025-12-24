Cartes contra la soledat

Inclusió
L’edat aporta coneixements, veterania i moltes experiències, però, de vegades, també aporta soledat. És ben sabut que una de les xacres que pateixen les persones d’edat avançada és la solitud no desitjada, una problemàtica amb la qual un reusenc, Màrius Folch, va decidir aportar el seu granet de sorra arran de l’experiència personal. «El meu pare era bastant gran, va morir amb 82 anys i va estar durant un temps en una residència. El visitava sempre que podia, ja que sempre costa conciliar la família i la feina», explica Folch. Unes visites que li van servir per adonar-se que, més enllà de la situació particular de cadascú, els residents són susceptibles de patir una situació de soledat.
Per aquest motiu, com a professor de la Socrates Educa International School de Salou, va decidir generar un vincle entre els joves alumnes del centre i els residents de diferents residències de Reus creant la iniciativa Una carta, una il·lusió. Finalment, les residències Marià Fortuny, Ballesol i Horts de Miró van ser les escollides i els alumnes, en iniciar el curs escolar actual, van escriure més d’una vintena de cartes dedicades als residents. Aquestes es van entregar el dia 1 d’octubre, Dia Internacional de la gent gran, que posteriorment els van respondre de tornada als alumnes. «El que m’agradaria és que els residents poguessin aportar als alumnes els coneixements de la societat d’abans, conèixer una mica com era la seva vida, quina és la seva història i que els nois i noies experimentin el contrast a través dels consells o anècdotes que els expliquin», comenta l’impulsor del projecte.
Resposta positiva
Per un altre costat, Folch celebra l’entusiasme amb el qual els alumnes van prendre des del primer moment la iniciativa: «Els vam posar en context, que era una situació d’aprenentatge per ells i també que de vegades hi ha gent que viu en residències on tenen poques famílies per diversos motius i que, aquestes persones, valorarien poder mantenir una comunicació per carta amb algú». Una explicació que va causar una gran reacció en els joves que va sorprendre a Màrius Folch: «Ho van agafar amb moltes ganes! Som una escola que sempre ha treballat molt amb fer activitats relacionades amb la comunitat i convivència. Però em va sobtar que, sense conèixer de res a aquestes persones, ja les volien anar a visitar i tot!».
Els alumnes participants podran gaudir i llegir durant les vacances de Nadal que tot just acaben de començar de les respostes escrites pels residents i rebudes el darrer dia de classes, el 19 de desembre, a més d’un intercanvi de postals de Nadal: «Ara la cosa queda aturada temporalment per les vacances, però esperem tornar al gener». Una iniciativa que, fins ara, ha tingut molt bona resposta i espera que continuï en el futur. «És important que els nens desenvolupin una empatia i que puguin entendre a la gent gran, que la gent que està a la residència i se sent sola podrien ser els seus propis avis i no en tenen culpa», reivindica Folch. A més, assenyala que es genera una connexió intergeneracional que, actualment, està trencada: «Els podem fer sentir útils, perquè continuen sent útils, transmetent els seus consells o aquell vocabulari que fan servir i que avui dia s’ha perdut. El procés ha estat lent, però va bé».