SOCIETAT
Emprenedors creen un adaptador que incorpora un raig d’aigua al vàter
Bidi proposa una alternativa més sostenible i còmode que el paper higiènic per la neteja íntima
Albert Font de Rubinat i Marta Sugrañes, emprenedors de Reus, han creat un aparell que posa solució al debat sobre si fer servir paper higiènic o bidet després d'anar al lavabo. Ambdós han creat Bidi, un adaptador que incorpora un raig d'aigua per netejar després de fer ús del vàter. En aquest cas, a diferència dels vàters que incorporen de sèrie un aparell similar, es pot instal·lar en poc temps, sense electricitat, obres o haver de reformar el bany. En aquest sentit, la parella d'emprenedors vol també posar en qüestió que el paper sigui el sistema principal d'higiene íntima, ja que amb l'experiència personal dels seus fundadors, arran de diferents viatges, han observat que altres cultures la higiene amb aigua és habitual. Per aquest motiu, consideren que és més aviat un "canvi cultural" que un simple llançament d'un nou producte. A més, afirmen que és una bona opció per a persones grans o amb mobilitat reduïda.
Fa dos mesos, Bidi va obrir la seva pàgina web i va llençar al mercat el seu primer producte. Des d'aleshores, afirmen estar rebent una bona resposta per part dels primers clients que han provat el nou sistema de neteja íntima. Els seus fundadors, Rubinat i Sugrañes, asseguren que "hem normalitzat una higiene a mitges. La nostra missió és trencar aquesta inèrcia cultural i fer que l'aigua sigui el sistema lògic d'higiene: més còmode, més sostenible i més respectuós amb la pell". Més enllà de la comoditat, Bidi pretén posar el focus en el doble impacte del canvi d'hàbit; la salut de la pell i la reducció de l'impacte ambiental. L'ús de l'aigua permet una neteja més suau i completa, ajudant a reduir irritacions i molèsties associades a l'ús del paper, sovint més abrasiu i menys efectiu. Alhora, significa una reducció de la fabricació de paper i la generació de residus gràcies a un canvi quotidià.
L'aparell permet una instal·lació senzilla i sense necessitat d'obres
"Volem millorar el dia a dia de les persones descobrint-los una nova manera de cuidar-se. No venem només un producte: facilitem un canvi d'hàbit. Quan proves la higiene amb aigua, entens per què tanta gent ja no vol tornar al paper", comenta Marta Sugrañes. El producte està a la venda amb un preu de 74,90 euros i es comercialitza principalment a Espanya, tot i que ha fet vendes en altres països d'Europa.
Tribuna
La UE asfixia la nostra pesca mentre prospera als estats extracomunitaris
Jordi Bertran