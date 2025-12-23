POLÍTICA
Pallarès (Junts): «La ciutat no avança com ho hauria de fer»
La cap de l’oposició apunta a una falta de «lideratge» en comerç
La portaveu de Junts per Reus i cap de l’oposició, Teresa Pallarès, va afirmar ahir que el grup municipal encara el 2026 «amb molta força, molta il·lusió». «Moltes ganes de tirar endavant perquè veiem que la ciutat no avança com nosaltres creiem que ho hauria de fer», va reblar. Pallarès va apuntar que s’està «perdent pistonada en temes de comerç», una de les «banderes més importants», però que, en aquests moments, «no hi tenim lideratge», va criticar. «No tenim lideratge dins de l’àrea metropolitana», va afegir.
La líder de Junts per Reus va aprofitar per lamentar que s’assabenten dels projectes de l’equip de govern «per la premsa» i, si bé espera que siguin «una realitat», «desconfiem que puguin realment tindre la fortalesa perquè ho esdevinguin». Això no obstant, Pallarès va assegurar que «nosaltres el que esperem és que Reus funcioni, esperem aquests projectes», i, en conseqüència, «estarem molt amatents al seu desenvolupament». En aquesta línia, va mencionar iniciatives com la cessió de la platja de vies d’Adif, el soterrament de les torres del Pinar o la regeneració urbana del barri del Carme, accions que estan vivint avenços en els últims temps i que «venen de molt lluny», tal com va recordar.
Pallarès lamentà la «manca d'informació» en els projectes del govern
En aquest escenari, la cap de l’oposició també va mostrar-se disgustada «per la manca d’informació amb el Pla de Barris», una convocatòria que, si bé «estem d’acord i volem que Reus tingui aquestes subvencions», com a oposició «ens agradaria també poder participar i opinar en aquests temes». «Continuarem fent aquesta tasca durant tot l’any i desitgem molt bones festes a tothom i, sobretot, salut», tancà.
Reus
Junts insisteix a través del Senat sobre el futur de la residència ICASS
Miquel Llaberia