Política
Junts insisteix a través del Senat sobre el futur de la residència ICASS
La senadora Teresa Pallarès ha presentat tres preguntes sobre el futur de l'equipament
La senadora per Junts i portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Reus, Teresa Pallarès, ha registrat al Senat tres preguntes pel que fa a la situació de l'ICASS i a l'espera per tenir una resposta per part de l'Estat sobre què es farà amb la residència. Pallarès ha preguntat sobre si existeix un calendari concret per avançar en la cessió, autorització i execució de les obres, per aclarir quins són exactament els tràmits administratius pendents que bloquegen la rehabilitació o construcció d'un nou centre i quina és la posició i intenció del Ministeri davant de la petició de la Generalitat i l'Ajuntament per desbloquejar aquest projecte.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va afirmar a finals del passat mes de setembre que si en el termini d'un mes no s'havia pres la decisió sobre com procedir amb la residència, s'inclouria dins de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat. Fins ara no hi ha hagut resposta, però en declaracions a Diari Més la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabet Romero, va expressar que no creia "que trigui gaire a decidir-se".
Marta Omella