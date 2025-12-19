Política
Les mocions de l'oposició de Reus: la MAT, ple monogràfic de la ciutat i identificacions policials
Tan sols s'han presentat dues mocions de la CUP i una de Junts
El ple municipal d'avui a l'Ajuntament de Reus tancarà l'any amb poques mocions per part de l'oposició. Pel que fa a la CUP, han decidit presentar dues mocions amb les quals pretenen, per un costat, aconseguir el compromís de l'Ajuntament d'aturar el macroprojecte de parcs eòlics projectat per TESERA ENERGIA 3 SL i que afecta diversos municipis, i per l'altra, implementar un protocol per acabar amb les identificacions policials arbitràries. Pel que fa a la primera mesura, la portaveu dels cupaires, Mònica Pàmies, assevera que "estem a favor de les energies renovables, però no tal com s'està fent" i, per aquest motiu, asseguren haver negociat amb el govern local mesures com suspendre la tramitació actual del projecte.
La CUP i el govern han acordat mesures contra el macroprojecte eòlic
Per una altra banda, el grup municipal de Junts per Reus presentarà una moció amb la proposta d'instaurar un ple anual que tracti sobre l'estat de la ciutat. Els juntaires opinen que l'activitat política municipal està sovint marcada per la immediatesa i la fragmentació sobre qüestions sectorials o dels barris, però sense un marc conjunt que permeti avaluar, en la seva globalitat, com està Reus.
