Francisco Tiñena substituirà Sebastià Domènech com a regidor del PP a Reus

Domènech deixarà l'acta en el ple extraordinari del 29 de desembre

Francisco Tiñena i Sebastià Domènech

Francisco Tiñena i Sebastià Domènech

Sergi Peralta Moreno

Sebastià Domènech deixarà l'acta com a regidor del PP. Amb una trajectòria a l'Ajuntament que va començar el 2003, Domènech expressa que «he fet tot el que he pogut per la ciutat i crec que és moment de donar pas a noves persones». 

El seu lloc l'ocuparà Francisco Tiñena, número 3 a les llistes a les eleccions municipals del 2023, un home que és «un bon amic i una persona preparada, que segur que ho farà molt bé», digué el regidor sortint. Tiñena, membre del consell d'administració de Redessa i exassessor, afirma que Domènech «ha deixat el llistó molt alt i no serà fàcil, però ho intentarem». «Servir les persones és la base de ser polític», assegura.

