Política
El PP denuncia que el Baix Camp és la comarca més afectada per les ocupacions
Els populars demanen aplicar mesures com els desallotjaments exprés
El grup municipal del PP a Reus posa el crit al cel pel que fa al fenomen dels ocupes i denuncia que en els darrers anys la situació ha anat a l'alça a Reus i el Baix Camp. "Segons dades d'Interior el Baix Camp va registrar 416 entrades il·legals en habitatges l'any 2023, sent la dada més alta al Camp de Tarragona. D'aquestes, 224 van ser a Reus", assevera la portaveu del PP a l'Ajuntament de Reus, Sílvia Virgili, que assegura que la situació el 2024 es va agreujar. Davant d'aquesta tessitura, els populars consideren que suposa un greuge pels propietaris i que vulnera el dret a la propietat privada.
"Si són vulnerables les persones que ocupen una casa, els titulars d'aquestes cases també ho són. La vulnerabilitat dels ocupes no l'han de resoldre els propietaris, sinó les administracions", critica Virgili. Per aquest motiu, la diputada al Congrés dels Diputats, Elisa Vedrina, acusa el govern espanyol de bloquejar una proposta de llei aprovada al Senat per permetre desallotjaments exprés en 24 hores, reforçar la protecció de les comunitats de veïns i impedir l'empadronament dels ocupes.