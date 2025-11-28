Política
El PP impulsa que la Festa Major de Reus sigui d’Interès Turístic Nacional
La diputada Elisa Vedrina registra una PNL per reconèixer el valor històric, cultural i social de la celebració de Sant Pere
El Partit Popular ha donat un pas per aconseguir que la Festa Major de Reus sigui reconeguda com a Festa d’Interès Turístic Nacional. La diputada Elisa Vedrina ha registrat aquest divendres una Proposició No de Llei (PNL) amb l’objectiu de posar en valor el llegat històric, cultural i social de la celebració en honor a Sant Pere.
Des de la plaça del Mercadal, Vedrina, acompanyada per la portaveu local del PP, Sílvia Virgili, ha destacat que la festa és una de les celebracions amb major arrelament històric de Catalunya. El Seguici Festiu, reconegut ja el 2012 com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, combina actes litúrgics, processons, música tradicional i una participació ciutadana molt activa, reforçant així els lligams socials i la preservació de les tradicions reusenques.
Segons Vedrina, les primeres referències documentals de la Festa Major de Reus daten del 1347, quan el bisbe de Tarragona, Rafel de Riu, concedia indulgències als qui participaven en la festivitat. Des de llavors, la ciutat ha mantingut la continuïtat de la celebració, que integra elements religiosos, culturals i comunitaris.
La diputada subratlla que la festa compleix els requisits per obtenir la distinció de la Secretaria d’Estat de Turisme del Ministeri d’Indústria i Turisme, que valora la antiguitat, continuïtat, singularitat i projecció turística. Per aquest motiu, la PNL proposa incorporar la Festa Major de Reus com a Festa d’Interès Turístic Nacional, col·laborant amb l’Ajuntament i les entitats culturals en la recopilació de documentació patrimonial i històrica, i promovent la seva projecció com a exemple de preservació de tradicions i participació ciutadana.