VIA PÚBLICA
Reus avança en la renovació de l’enllumenat del nucli antic i el tomb de ravals
Els treballs permetran millorar l’eficiència energètica i la qualitat de la il·luminació
Reus ultima els darrers treballs del projecte de renovació de l’enllumenat públic al nucli antic i el tomb de ravals; un projecte amb l'objectiu de millorar l’enllumenat públic del conjunt de la ciutat que la regidoria de Via Pública inclou en els plans anuals d’inversió.
L’actuació que està a punt de culminar es va adjudicar a l'empresa SECE SA i contempla actuar en 50 carrers i places pel recanvi de 470 llums per models de tecnologia LED, més eficients. El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 113.093,47 euros (IVA inclòs).
L’actuació dona continuïtat a les actuacions de millora de l'enllumenat executades fins ara en diferents punts de la ciutat, i s’emmarca en el desplegament del Pla d’Enllumenat 2024, vinculat als plans directors de manteniment de la via pública. La regidoria de Via Pública treballa actualment en el Pla d’Enllumenat 2025 i 2026, amb millores en altres barris amb un pressupost de 300.000 euros.
L’àmbit d’actuació del contracte adjudicat ara es concentra en el conjunt de vials i espais públics del nucli antic i tomb de ravals. Els nous models de llums són més eficients que els actuals, tenen una vida útil superior, i permeten millorar la il·luminació de la via pública, amb una llum més uniforme i reduint el consum elèctric.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «la renovació de l’enllumenat és una necessitat i una resposta a les demandes que ens fa la ciutadania; i té una incidència directa en la qualitat de vida, millora la seguretat i afavoreix la resolució d’incidències i avaries de les instal·lacions».
Altres actuacions
L’actuació al centre de la ciutat s’emmarca en el desplegament dels plans anuals d’enllumenat. Entre 2023 i 2024, la regidoria de Via Pública ja ha renovat els llums als carrers següents: Dr Vilaseca, dels Recs, Santa Teresa, Sant Elies, trams de Sant Joan, Camí de Valls, Santa Eulàlia, Sant Sebastià, Campomanes, Sant Roc, Miramar, Sant Magí, Sant Llibori, Riera Miró, Riera Aragó, Doctor Domenech, Robert Aguiló, Llunas i Pujals, Antoni Gaudí i Jardins del Parc del Mas Carandell.