Diari Més

NADAL

L'arrelada tradició dels Retaules Vivents arriba a les 37 edicions

Els Retaules Vivents

Els Retaules ViventsTjerk van der Meulen

Publicat per
Sergi Peralta Moreno

Creat:

Actualitzat:

Amb 37 edicions, els Retaules Vivents ja s'han convertit en una tradició de Nadal ben arrelada a Reus. El Parc de Sant Jordi va tornar a ser, ahir, l'escenari de set escenes que relaten el naixement de Jesús.

Desenes de persones van apropar-se per gaudir de la proposta, organitzada pel Patronat Foc Nou. Corprenedor fou el moment que començà a entonar-se O Fortuna

Abans que els joves iniciessin la representació, mossèn Joaquim Fortuny, prior de Sant Pere, va aprofitar l’ocasió per pensar «en els pobres d’avui, i els sensesostre, i tothom que pateix». «Em faig una pregunta: puc fer alguna cosa?», va plantejar, mentre enunciava els episodis. També va recordar Antoni Gaudí i la Sagrada Família. 

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va destacar que els Retaules Vivents ja formen part «de l’ADN de casa nostra». Tornaran a interpretar-se els dies 25, 26 i 27 de desembre, a partir de les 19.30 hores.

tracking