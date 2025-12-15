Nadal
Reus estrenarà nou recorregut per la Cavalcada de Reis
El recorregut disposarà d'un tram tranquil per a persones amb sensibilitats sensorials al carrer de l’Amargura
La Cavalcada de Reis d'enguany de Reus comptarà amb un nou recorregut. L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient serà el 5 de gener a partir de les 16.30 h, a la plaça d’Anton Borrell, on seran rebuts per les autoritats municipals. Aquest 2026 les carrosses passaràn pel: passeig de Sunyer, plaça del Nen de les Oques, carrer de Sant Joan, raval de Jesús, raval de Martí Folguera, raval de Robuster, raval de Sant Pere, raval del Pallol, carrer de la Selva del Camp, carrer de l’Amargura i, en arribar a la plaça del Pintor Fortuny, baixada dels Reis pel carrer de Llovera fins a la plaça del Mercadal per recollir les Claus de la Ciutat.
En aquesta edició també hi haurà un tram tranquil per a persones amb sensibilitats sensorials, ubicat al carrer de l’Amargura entre les travesseres dels carrers de Salvador Espriu i carrer de Nolla, i un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda, situat a la raval del Pallol.
Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha apel·lat «al seny de totes les persones perquè ens ajudin a no tenir incidents, ni amb el pas de tota la comitiva de la Cavalcada ni amb la recollida de caramels». En total, durant el recorregut es repartiran 4 tones i mitja de caramels.
La Cavalcada reusenca compta amb la col·laboració de Bravium Teatre, Llops Teatre, els Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona i l’Associació de Senegalesos, i els personatges Gia i Sió, que han acompanyat els infants de la ciutat amb els contes del Calendari de l'Advent, hi seran presents. També compta amb la implicació de diferents departaments municipals: Brigades, Guàrdia Urbana, Via Pública, Medi Ambient, Protecció Civil, Serveis a les Persones i Drets Socials, Projecció de Ciutat i de Reus Cultura, que coordina tot l'esdeveniment.
Recollida de cartes
Els patges de Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a Reus el dilluns 29 de desembre, a les 18 h, i saludaran els ciutadans des del balcó de la Casa Rull. Des d’aquest punt començarà una cercavila pels carrers del centre, que finalitzarà a la plaça del Mercadal.
La recollida de cartes serà a la plaça de la Llibertat dimarts 30 de desembre, de 17 a 20.30 h, i divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 de gener de 10 a 20.30 h. Cal destacar que també hi haurà dues franges d’hora tranquil·la, que serà els dies 2, 3 i 4 de gener, de 10 a 11 h i de 14.30 a 15.30 h.