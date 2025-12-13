Societat
El Nadal omple la Fira Centre Comercial d’activitats familiars, personatges i un espectacle de neu
La programació transforma el centre en un punt de trobada nadalenc amb propostes lúdiques i familiars, coincidint amb els deu anys de la fira
Aquest dissabte, La Fira Centre Comercial s'ha transformat en un gran escenari nadalenc amb una programació pensada per a tots els públics, especialment per a les famílies. Tallers infantils, personatges passejant, concursos i, fins i tot, un espectacle de neu han convertit la visita en una experiència festiva i participativa.
A la planta -1, els més petits participen en un taller infantil per aprendre a redactar la carta als Reis. L’espai, decorat amb motius de Nadal i equipat amb taules adaptades als infants, s’omple de nens i nenes que escriuen els seus desitjos. Una bicicleta, Lego, samarretes del seu equip.. són alguns dels regals que els més petits escriuen.
A dos quarts de sis, però totes les mirades s'han centrat en el Grinch. Aquest ha recorregut tot el centre comercial, interactuant amb els visitants i posant per a fotografies amb grans i petits. El moment més esperat de la jornada sens dubte ha estat l'espectacle de neu. Això, però no ha estat tot. El tron del Pare Noel s'ha consolidat com un altre dels espais més concorreguts on les famílies s’han aturat per fer-se fotos.
Tot plegat es completa amb la il·luminació i la decoració nadalenca del centre, que llueixen en cada racó i serveixen de teló de fons per a les imatges dels visitants. D'aquesta manera La Fira Centre Comercial s'ha consolidat com un espai de trobada i celebració, on el Nadal s'ha viscut intensament durant tota la tarda.