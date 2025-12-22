TRADICIÓ
Els núvols frustren la celebració del solstici d'hivern al carrer del Vidre
Impedeixen que desenes de persones vegin el sol traspassant el campanar
Cada 21 de desembre, al voltant de les 10 hores, a Reus es viu un fenomen màgic, amb el Sol travessant els finestrals del campanar de la Prioral. El carrer del Vidre ha esdevingut el punt predilecte per presenciar la imatge i, 30 minuts abans del moment, ja hi havia gent fent acte de presència per assegurar-se el millor lloc. Els instants previs servien per testar els objectius, trobar el millor angle, tenir llestos els telèfons mòbils i les càmeres fotogràfiques per immortalitzar l’àuria estrella.
Això no obstant, els núvols no van permetre celebrar el solstici d’hivern com una cinquantena de persones anhelaven. «Ara mateix està una mica complicat», es xiuxiuejava, mentre encara hi havia qui buscava un indret on parar i alçar la vista. Amb el repic de les campanes marcant les 10, el silenci es feu al carrer del Vidre, però la grisor del cel impedia veure-hi més enllà. «Enguany no podem fer la foto, no han escombrat el cel», se sentia. La fila, que pràcticament arribava a la placeta dels Argenters, es desfeia cerimoniosament, capcota, sense haver assolit el desig.
No seria fins al cap d’un quart d’hora que una clariana aportà certa alegria als pocs que havien perseverat, parsimoniosos, en el mateix lloc, amb una carícia de llum íntima.
