El Parc de Nadal de Reus girarà al voltant de la figura de Gaudí
La nova edició manté els preus i comptarà amb una Zona Jove per als adolescents d’11 a 17 anys
El Parc de Nadal de Reus tornarà a obrir portes a les instal·lacions de FiraReus, al Tecnoparc, del 27 de desembre de 2025 al 4 de gener de 2026. Enguany l’eix temàtic és Gaudí, el geni universal reusenc, de qui es commemora aquest 2026 el centenari de la seva mort amb la celebració de l’Any Gaudí a nivell de tot Catalunya.
La nova edició consolida el nou format després dels canvis incorporats fa dues edicions, amb una oferta específica d’oci i de lleure per als adolescents d’11 a 17 anys a la Zona Jove; l’ampliació i reubicació de la zona de ludoteca per als més petits o la renovació de les activitats i el canvi en la política de preus.
L’edició d’enguany tornarà a ocupar la totalitat de l’espai cobert interior disponible de Fira Reus, més de 6.000 metres quadrats i l’amplia zona exterior del recinte.
Més de 20 entitats, empreses i organismes participen activament en aquesta 45a edició del Parc de Nadal per fer possibles les activitats de qualitat que singularitzen aquest esdeveniment i que responen a la diversitat d’interessos que poden tenir les famílies.
Com a novetats enguany, s’incorpora un nou i espectacular arbre de Nadal de 4 metres d’alçada al vestíbul de la planta baixa que es dedica a les emocions. El públic assistent podrà penjar una nota o dibuix on reflecteixin els sentiments que els evoca el Nadal. A l’espai també trobaran informació sobre el SOABEM, el servei d’orientació i acompanyament al benestar emocional de l’Ajuntament de Reus.
La tematització del Parc girarà entorn d’Antoni Gaudí, el geni universal reusenc al qui Catalunya dedicada aquest 2026 l’Any Gaudí. A través de plafons visuals amb obres i espais emblemàtics del genial arquitecte el Parc esdevindrà un recorregut educatiu i visual que permetrà descobrir la riquesa del seu llegat, conèixer curiositats de la seva vida i apropar la seva figura tant als infants com als adults.
La zona interior es trobarà una àmplia oferta d’activitats clàssiques com els inflables, el pintacares, els jocs de fusta o el circuit viari combinades amb novetats com un nou circuit de gimcana esportiu o la diversitat d’animacions al teatret.
La zona exterior comptarà amb els tradicionals kàrting, inflables o circuit d’aventura, o els bumper cars, uns cotxes de xoc molt divertits.
Com cada any l'Àmbit de Solidaritat i Cooperació serà al Parc de Nadal els dies 28, 29 i 30 de desembre i l'1 de gener a les 19 h al Teatret del Parc amb l'espectacle de titelles per tots els públics El petit souvenir de la Companyia Matito. Un espectacle que parla del valor de l'amistat i l'acceptació de les diferències.
El Punt Lila d’Igualtat també estarà present, oferint informació i fent activitats.
Un any més, les persones amb trastorn de l'espectre autista o altres necessitats especials disposaran d’una hora tranquil·la els dies 29/12/2025 i 2/01/2026 de 15 a 16 h on podran experimentar durant una hora amb el mínim de soroll, música i il·luminació, i reduir així l'estrès que provoca el tràfec dels esdeveniments a diferents col·lectius.
Zona Jove
Per tercer any, la Zona Jove del Parc de Nadal de Reus ofereix una proposta lúdica als nois i noies adolescents d’11 a 17 anys. Aquest espai busca oferir una experiència interessant, completa i variada, on cada adolescent pugui trobar activitats al seu gust: propostes lúdiques, creatives, físiques, tecnològiques i socials, sempre pensades per fomentar l’autonomia, la participació i la convivència entre iguals, sense nens ni pares i en un entorn segur i acompanyat per professionals.
La programació de la Zona Jove del Parc de Nadal de Reus inclou un ampli ventall d’activitats, totes adaptades a la realitat i interessos de l’adolescència, com són la Zona E-Games, l’escape room «Gaudí, un personatge cabdal al modernisme», tallers de cuina, modelatge, estampació de bosses i amb propostes de vinculades a la cultura K-Pop i coreana; una pista americana; l’espai de jocs de taula i el d’esports adaptats.
Preus
Els preus es mantenen com els anys anteriors per a reduir el cost per a les famílies. Només pagarà el públic de 2 a 17 anys i amb cada menor podran entrar 2 adults acompanyants de forma gratuïta. El preu de l'entrada serà de 4 euros.
Les entrades es podran adquirir online al portal inscripcions.reus.cat o presencialment, al propi parc. Els joves tindran un 25% de descompte en el preu d’entrada amb la Targeta Jove de Reus, que es pot fer gratuïtament al Casal de Joves. També s'aplicaran els descomptes habituals: famílies nombroses, famílies monoparentals, titulars de targeta acreditativa de persones amb discapacitat, titulars del Carnet Jove de la Generalitat i Titulars de la Targeta Daurada amb un import de 3 euros (IVA inclòs) i també per la compra de 10 o més entrades el preu establert és de 3 euros (IVA inclòs).
El Parc obrirà les portes el divendres 27 de desembre fins al dissabte 4 de gener, de 15:00h a 21:00 h, excepte el 31 de desembre que estarà tancat, i l’1 de gener amb l’horari de 16h a 21h.
Reus Transport posa a disposició dels usuaris del Parc de Nadal dues línies. A més de la L50, que ofereix habitualment la connexió cada hora, també s’hi podrà arribar amb la L81, que unirà la plaça de la Llibertat amb l’edifici Tecnoparc amb una freqüència de 30 minuts. El servei funcionarà de 14:30 a 21:45h, del 27 de desembre al 4 de gener.