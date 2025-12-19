Comerç
Navàs Market: un mercat que creix i fidelitza
Enguany el tradicional mercat d’artesans que cada desembre obre portes a l’antiga botiga de Casa Navàs de Reus obrirà també els dies previs a la festa de Reis
Amb una nova edició, el Navàs Market de Nadal es consolida com una de les cites imprescindibles del calendari nadalenc de la ciutat de Reus. Enguany, però, el mercat arriba amb una novetat destacada: per primera vegada s’allarga fins després de Cap d’Any, aprofitant que els dies previs a Reis cauen en cap de setmana. «Dos, tres i quatre ens anaven perfectes», explica Fina Veciana, organitzadora del mercadet juntament amb Mar Bonet. Veciana detalla que molts paradistes els han fet saber que celebren disposar d’una fira específicament orientada a Reis, «perquè de Nadal n’hi ha per triar i remenar, però de Reis gairebé cap».
El mercat nadalenc d’aquest any reuneix 27 paradistes, però només sis repeteixen també per Reis —dues d’elles, les organitzadores. La resta és una combinació equilibrada de veterans i cares noves. «Quan l’ambient és bonic i l’espai els encanta, tornen. Entre ells es coneixen i cada any es retroben; es crea una amistat», explica la Fina. Tot i això, la incorporació de noves marques és constant, i enguany fins i tot hi ha qui ve de fora de la comarca. «Ens fa il·lusió que apostin pel mercat. Hi ha una noia que ve de Barcelona expressament per Reis».
Un dels punts forts del Navàs Market, subratlla Veciana, és el tracte proper i personalitzat. Molts visitants aprofi ten per parlar directament amb la persona que crea les peces demanar-ne variants o encàrrecs especials. «Fem molta feina a mida. A la gent li agrada poder dir: Necessito això, m’ho podràs fer? I nosaltres ho fem». Aquest contacte directe també és clau per als mateixos artesans perquè, per a molts, és una plataforma que els dona visibilitat i un espai on comprovar en directe com respon el públic. Això és perquè la majoria de paradistes no tenen botiga física; molts venen per internet o treballen des del seu taller. En aquest sentit, les organitzadores recalquen que el paradista també ha de saber connectar amb la gent. «Cal saludar, parlar. Hi ha clients que venen perquè els agrada conversar». I, de fet, el públic fidel és una peça clau: alguns visitants tornen cada any buscant un producte concret o, fins i tot, petites tradicions creades dins del mateix mercat.