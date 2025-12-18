Bàsquet
Reus rep la Capitalitat del Bàsquet Femení de mans de Llinars del Vallès
Vic, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Igualada, Malgrat de Mar i Manresa han estat les seves antecessores
Reus ha rebut aquest dimarts el relleu de la Capitalitat del Bàsquet Femení 2026 en una cerimònia celebrada a Llinars del Vallès, ciutat que ha ostentat la capitalitat durant el 2025. L’acte, on s'ha repassat tota la feina feta, ha escenificat el traspàs a la capital del Baix Camp d’aquest reconeixement impulsat per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), que distingeix les ciutats compromeses amb la promoció del bàsquet femení i amb la igualtat d’oportunitats a través de l’esport.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha rebut el testimoni de mans de l’alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, i del president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, en un acte on ha assistit acompanyada pel regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, i que ha reunit autoritats, representants institucionals, clubs, jugadores i famílies vinculades al bàsquet.
Durant la seva intervenció, Guaita ha agraït la confiança de la federació i ha destacat que «Reus creu fermament que l’esport, i molt especialment l’esport femení, és una eina poderosa per avançar cap a una societat més igualitària i amb més oportunitats per tothom». També ha subratllat el compromís de la ciutat per «convertir el 2026 en un any de visibilització del talent femení, d’igualtat i de valors vinculats a l’esport».
Abans de Reus, les capitals del bàsquet femení han estat els municipis de Llinars, Vic, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Igualada, Malgrat de Mar i Manresa.