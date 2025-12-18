Diari Més

Reus rep la Capitalitat del Bàsquet Femení de mans de Llinars del Vallès

Vic, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Igualada, Malgrat de Mar i Manresa han estat les seves antecessores

Reus ostentarà la capitalitat del bàsquet femení aquest 2026.

Ajuntament Reus

Reus ha rebut aquest dimarts el relleu de la Capitalitat del Bàsquet Femení 2026 en una cerimònia celebrada a Llinars del Vallès, ciutat que ha ostentat la capitalitat durant el 2025. L’acte, on s'ha repassat tota la feina feta, ha escenificat el traspàs a la capital del Baix Camp d’aquest reconeixement impulsat per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), que distingeix les ciutats compromeses amb la promoció del bàsquet femení i amb la igualtat d’oportunitats a través de l’esport.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha rebut el testimoni de mans de l’alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, i del president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, en un acte on ha assistit acompanyada pel regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, i que ha reunit autoritats, representants institucionals, clubs, jugadores i famílies vinculades al bàsquet.

Durant la seva intervenció, Guaita ha agraït la confiança de la federació i ha destacat que «Reus creu fermament que l’esport, i molt especialment l’esport femení, és una eina poderosa per avançar cap a una societat més igualitària i amb més oportunitats per tothom». També ha subratllat el compromís de la ciutat per «convertir el 2026 en un any de visibilització del talent femení, d’igualtat i de valors vinculats a l’esport».

Abans de Reus, les capitals del bàsquet femení han estat els municipis de Llinars, Vic, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Igualada, Malgrat de Mar i Manresa.

