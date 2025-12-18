Educació
Les escoles Prat de la Riba i La Vitxeta reben el suport de Formació i Treball per compostar
La Fundació fa seguiment i assessorament pels centres que ho sol·liciten
La Fundació Formació i Treball dona suport a diferents centres educatius per desenvolupar un compostador a través del seu projecte ‘Compost amb Valors’, que pretén fomentar la inserció sociolaboral i promoure el compostatge comunitari. En la ciutat de Reus, en aquest curs escolar han estat dos els centres educatius interessats a rebre aquests serveis d’acompanyament i assessorament: l’Escola Prat de la Riba i l’Escola La Vitxeta. La tècnica de sensibilització mediambiental de la Fundació Formació i Treball, Arantxa Roca, comenta que són centres que «ja tenien compostador prèviament», però que per algun motiu o altre «no se’n sortien de fer-ho funcionar». Un fet que destaca, ja que segons Roca és habitual veure aquesta situació: «De vegades el docent no tenia prou coneixements per fer-ho funcionar. La teòrica la pots tenir molt clara, però després a la pràctica hi ha detalls que es poden escapar».
Per aquest motiu, el que ofereixen és un acompanyament que es basa en una primera activitat informativa que pretén involucrar a tota la comunitat educativa del centre, ja que «volem que tothom sàpiga per què ho fem i com ho fem, no tan sols els alumnes i mestres, sinó també els conserges o els monitors de menjador». A continuació, passa a una activitat més pràctica amb el curs o classe encarregada en què aprenen, per exemple, quins residus poden anar o no al compostador. «Per exemple, als nens moltes vegades els impressiona que els xiclets no són precisament compostables! Alguns pensen que qualsevol residu que llençaries a l’orgànic pot anar al compostador, i no és així», assenyala la tècnica.
Tota aquesta tasca es desenvolupa per part de treballadors d’inserció que esdevenen els «mestres compostadors» que es dediquen a dur a terme les activitats. Posteriorment a tota la fase d’aprenentatge, aquests mestres queden a disposició de les escoles per poder-los acompanyar i resoldre aquells dubtes que sorgeixin durant el procés. A més, faciliten que el projecte del compostador tingui continuïtat, tot i que el mestre que s'encarregués del projecte marxi de l'escola. Sergi Bernal, mestre implicat en el projecte a l’Escola Prat de la Riba, apunta que ha descobert que fer compostatge «té la seva dificultat, però no és tan complicat». «És qüestió de conèixer quines són les variables que has de controlar per fer que funcioni, com és el tema de la humitat, la temperatura i quins residus es poden posar o no», afegeix.
Un dels reptes és aprendre quins residus es poden utilitzar o no
Economia circular
Tot plegat té un objectiu pedagògic final molt clar, demostrar com un residu no és necessàriament una cosa inútil i el concepte d’una economia circular que ens permeti reduir el consum desmesurat. «Som una escola verda i, clarament, volem millorar en tot el que sigui l’àmbit de la sostenibilitat. A més, crec que el compostador és una manera molt fàcil de veure com podem aprofitar un residu per millorar una cosa, que és el nostre hort, i ajudar a l’ecosistema i al planeta», argumenta Bernal. Per la seva banda, la tècnica de sensibilització mediambiental assenyala que l’objectiu és que els alumnes adquireixin un coneixement que «tingui una empremta en el territori, perquè a mesura que vagin creixent ho puguin replicar en la seva vida. El compostatge comunitari és la millor manera de gestionar el residu orgànic».
