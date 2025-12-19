PARTICIPACIÓ
La ciutadania proposa més de 180 projectes a la quarta edició dels Pressupostos Participatius
La població reclama millores en l’enllumenat, la inclusió i la mobilitat a peu o en bici
La quarta edició dels Pressupostos Participatius va tancar al migdia la fase de presentació de propostes superant les 180 idees plantejades entre el portal web, el punt d’interacció mòbil i els tallers participatius. La ciutadania ha aprofitat l’ocasió per reclamar millores de l’enllumenat en diferents punts, així com la creació de més passos de vianants, l’habilitació de noves fonts i lavabos públics —i opcions mòbils per a esdeveniments culturals de les entitats— i l’ampliació de la xarxa de carrils bici i de les parades de la Ganxeta.
Part de les iniciatives cerquen construir una ciutat plenament inclusiva, amb mesures com adaptar tots els semàfors per a persones amb discapacitat visual i aconseguir que les cantonades i les voreres siguin accessibles. En la lluita contra la discriminació i el reforç de la cohesió social, se suggereix crear un festival anual LGTBI+.
Per al benestar i la integració dels joves, hi ha propostes com instal·lar ventiladors o aire condicionat a les escoles públiques, crear espais de joc i lleure per a infants i renovar els equipaments existents —també garantir-hi l’ombra—, millorar les instal·lacions del Casal de Joves o facilitar cartelleres a l’exterior dels instituts per compartir-hi continguts d’interès.
L’incivisme és un dels greuges que denuncia més gent. Per intentar mitigar els casos en què els amos dels gossos deixen les seves necessitats a la via pública, la població proposa que es col·loquin papereres amb bosses per recollir les defecacions, per tal que ningú tingui excusa, i condicionar nous pipicans. Així mateix, es demana que s’utilitzin sonòmetres o mesuradors de decibels per combatre la contaminació acústica en determinats indrets.
Per a fomentar l’esport, es proposa crear una piscina coberta, una pista de patinatge i una de pumptrack, un circuit modular amb corbes i ondulacions que permet practicar disciplines sobre rodes com el ciclisme o l’skate. També, que hi hagi més zones de cal·listènia a l’aire lliure.
L’aprofitament de les zones verdes i els parcs, així com l’ampliació d’aquests, és una de les reivindicacions més repetides. En el cas del Parc de Mas Iglesias, el veïnat ha suggerit que s’alci una sala polivalent, amb una estructura de cúpula geodèsica, per dur a terme activitats com el ioga o exercicis de flexibilitat en un entorn natural i de tranquil·litat i, alhora, oferir refugi, per moments en què la climatologia o la temperatura no acompanyi, i un espai d’exposicions, tallers i conferències. El president de l’associació de veïns Defensa Parc Mas Iglesias i proposant de la idea, Òscar Mendoza, explica que la voluntat és «potenciar el parc» i «donar-li valor».
Una comissió tècnica comprovarà ara que les idees encaixin amb els requisits
Altres propostes destacades són reforçar la senyalització i explicació de la història i el patrimoni reusenc i col·locar punts de recàrrega de patinets elèctrics. També es recorden reclamacions històriques, com construir passarel·les que superin la via del tren o disposar d’un aparcament d’autocaravanes amb els serveis necessaris.
Següents fases
A partir d’ara, una comissió tècnica comprovarà que els projectes presentats reuneixen els requisits fixats i es durà a terme una valoració econòmica dels finalistes per poder-los classificar en la corresponent categoria de petits o grans. Si s’accepten més de 60 idees, a finals de març s’activarà l’etapa de preselecció. Si no, el període de votació oficial de les candidatures s’obrirà el 9 d’abril i estarà obert fins al 8 de maig del 2026, segons el calendari previst.
Aquesta edició dels Pressupostos Participatius compta amb una dotació de 750.000 euros. Les iniciatives presentades es divideixen en dues categories: petits projectes —amb un cost de fins a 50.000 euros— i grans projectes —entre 50.000,01 i 150.000 euros—. Per ser elegibles, les opcions compartides han de complir condicionants com ser realitzables tècnicament, no contradir els plans vigents, ser viables econòmicament o no comportar cost extra de manteniment més enllà de l’ordinari.
Projectes executats
Les edicions prèvies dels Pressupostos Participatius han permès convertir en realitat una trentena d’idees facilitades per la ciutadania. Alguns exemples són la instal·lació d’una barana límit entre l’avinguda de Prat de la Riba i l’Escola Prat de la Riba, per separar el trànsit rodat de la sortida dels alumnes; la instal·lació d’un sistema de control de la velocitat dels vehicles al seu pas pel camí de Valls, amb un coixí berlinès i un radar pedagògic; o la col·locació de desfibril·ladors als centres cívics de Reus.
Sergi Peralta Moreno