Societat
Els Pressupostos Participatius 2025 de Reus reben les seves primeres propostes
Ja es poden presentar idees al portal Reus Participa, als punts d’interacció mòbil o als centres cívics
L’Ajuntament de Reus va posar en marxa ahir la fase de presentació de propostes dels quarts Pressupostos Participatius. A banda de l’habilitació de l’apartat al portal web Reus Participa, una urna itinerant va estar present a la tarda a la riera Miró per informar la ciutadania dels mecanismes que té a l’abast per presentar iniciatives i, també, permetre que compartís a l’instant les seves idees per millorar la ciutat.
El punt d’interacció mòbil visitarà avui els barris Xalets Quintana i Muralla al matí i, a la tarda, es podrà trobar a la Biblioteca Central Xavier Amorós. Fins al 17 de desembre, visitarà diferents punts. Per facilitar la implicació de la gent, també s’organitzaran sessions informatives, que tindran lloc, en horari de 18.30 a 19.30 hores, a la Biblioteca Central Xavier Amorós (27 de novembre), el Centre Cívic Migjorn (1 de desembre), l’Antic Hospital (2 de desembre), el Centre Cívic Gregal (4 de desembre), el Centre Cívic Llevant (9 de desembre), el Centre Cívic Mas Abelló (11 de desembre) i el Centre Cívic Mestral (16 de desembre).
Així mateix, s’han organitzat dos tallers per construir iniciatives de forma col·lectiva. El primer tindrà lloc al Casal de Joves la Palma, el 3 de desembre, de 17 a 18.30 h., i va adreçat als joves d’entre 14 i 18 anys. El segon, el 10 de desembre, serà al Centre Cívic Gregal, entre les 18.30 i les 19.30 h. i obert a tota la ciutadania.
L’Ajuntament destinarà 750.000 euros a aquests Pressupostos Participatius. Els veïns majors de 14 anys i empadronats a la ciutat podran presentar els seus projectes fins al 18 de desembre. L’acció es pot completar a la plataforma participa.reus.cat, als centres cívics, al Casal de Joves, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i als punts d’interacció mòbil.
Primeres idees
Al tancament de la present edició, la plataforma Reus Participa ja compta amb sis aportacions. La ciutadania proposa prolongar el carrer de l’Escorxador, canviar enllumenat al barri Niloga, habilitar un autobús més directe per anar del barri Immaculada a l’hospital, instal·lar més pipicans o crear un camí de l’aigua entre Riudecanyes i Reus. També fan referència al soroll que provoca buidar els contenidors, sobretot del vidre, en certs punts.